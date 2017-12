Úloha prezidenta ako lídra bude narastať, hovorí Fico

Premiér a kandidát na prezidenta opäť zopakoval, že ak by aj bol v byte z Gorily, nič ho nekompromituje.

22. dec 2013 o 13:31 TASR





BRATISLAVA. Premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico si myslí, že úloha prezidenta bude aj vo svetle drobenia sa politických strán a presadzovania sa extrémizmu a nacionalizmu narastať.

Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Podľa neho musia byť na poste prezidenta ľudia, ktorí už niečo zažili.

"Úlohou prezidenta bude častejšie sa stretávať so štandardnými stranami, aby dokázal viesť široký sociálny dialóg, aby v zahraniční presadzoval aktívnejšie záujmy Slovenska. Jeho úloha ako politického lídra krajiny bude narastať," povedal.

Čo v diskusii nezaznelo: Fica sa na odchod Hedvigy nespýtal Bugár ani moderátor

Premiér a kandidát? Nevidí problém

Kto kandiduje stranícki kandidáti

Gyula Bárdos (SMK)

Robert Fico (Smer)

Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ, Most­-Híd)

Stanislav Martinčko (KOS)

Peter Osuský (SaS)

Jozef Šimko (SMS) občianski kandidáti: Jozef Behýl

Ľubica Blašková

János Bósza

Ján Čarnogurský

Viliam Fischer

Leonid Chovanec

Andrej Kiska

Milan Kňažko

Milan Melník

Radoslav Procházka

Fico vyhlásil, že jeho kampaň nebude mať vplyv na výkon funkcie premiéra.

Na otázku, prečo v júni tvrdil, že nie je možné mentálne sedieť na dvoch stoličkách, teda byť premiérom a aj robiť predvolebnú kampaň na prezidenta, odvetil, že to bolo v situácii, keď Slovensko potrebovalo dotiahnuť do konca mnohé úlohy súvisiace s krízou.

Na tom, že bude premiérom v kampani, nevidí nič zlé, ak môžu kandidovať napríklad aj poslanci Národnej rady.

"Keď kandidoval Eduard Kukan (SDKÚ) z pozície ministra zahraničných vecí, nepamätám sa, že by opozícia hovorila o jeho výhode. Nemajme dva metre. Tých osem týždňov nebude mať žiadny vplyv na výkon mojej práce premiéra," povedal.

Predseda Mosta Béla Bugár je však presvedčený, že Fico bude mať určitú výhodu ako premiér. "Nedá sa to porovnať so žiadnym kandidátom."

Za nie dobrý zároveň označil stav, ak by jedna strana ovládala všetky tri najvyššie ústavné funkcie.

Ako príklad uviedol, že už dnes kontrolné funkcie parlamentu voči vláde nefungujú.

"Smer porušuje Ústavu aj zákony. Ak dáme návrh na mimoriadnu schôdzu, tak to Smer zruší a nedovolí, aby sa konala," poznamenal.

Fico kontroval, že rovnako postupovala aj pravica, keď bola pri moci.

Premiér tvrdí, že sa rozkývania strany Smer po jeho prípadnom odchode do prezidentského paláca neobáva, keďže je to stabilná strana.

Povedal tiež, že vláda sa myšlienky jednej zdravotnej poisťovne nevzdáva.

Prečítajte si tiež: Fico odstavil Pašku, ku kreslu premiéra má blízko Kaliňák

Vypovedali o príbuzných kauzách

Odpovedi na otázku, či bol v konšpiračnom byte zo spisu Gorila, sa Fico stále vyhýba.

"Bola to kauza druhej Dzurindovej vlády. Ak by som tam aj bol, nič ma nekompromituje. Ak by som povedal, že som tam bol, znamená to, že si pán Hrušovský delil 200 miliónov korún? Znamená to, že všetko, čo tam je tam napísané, je pravda? Ak sa ktokoľvek relevantný bude pýtať, tak tam pôjdem a odpoviem. Nechám to na relevantných. Ale ja nedovolím zatieniť podstatu Gorily, kde išlo o privatizáciu a úplatky tým, že ja som niekde popíjal alebo nepopíjal pohár Coca-Coly," zdôraznil.

Na otázku, či sa prípad vyšetrí, Fico odvetil, že orgány pracujú. "Nedával by som teraz viac informácií."

Fico zároveň tvrdí, že vypovedal vo viacerých prípadoch z Gorily, ale nie v súvislosti s vyšetrovaním samotnej kauzy.

Podobne bol vypovedať aj Béla Bugár. "V súvislosti s Gorilou nie, ale v súvislosti s kauzami, ktoré môžu mať niečo spoločné s Gorilou, áno."