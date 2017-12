Opravy a spresnenia (22. 12. 2013)

Ak ste našli v článku chybu, dajte nám vedieť cez odkaz UPOZORNITE NA CHYBU v lište nad titulkom textu.

22. dec 2013 o 16:21

V pondelok 16. decembra sme v komentári Prečo kryje Ficova vláda Harabinovi chrbát? napísali, že zástupkyňu SR pred ESĽP Maricu Pirošíkovú si hneď po škole do úradu agenta Slovenska pred týmto súdom vybral vtedajší zástupca Robert Fico. Nie je to pravda. Marica Pirošíková v Kancelárii zástupcu SR pred ESĽP začala pracovať v roku 2000, keď bol zástupcom SR pred ESĽP Peter Vršanský a ministrom bol Ján Čarnogurský, ktorý ju v roku 2002 vymenoval do funkcie spoluzástupkyne SR pred ESĽP.

V ten istý deň sme v článku Biatlonisti sa trápili, nejde im streľba nesprávne uviedli, že v treťom kole svetového pohára neštartovala Nórka Tora Bergerová. V skutočnosti sa na pretekoch zúčastnila. Štartovala v štafete, aj v individuálnych disciplínach.

V stredu 18. decembra sme v článku Pápež oslavoval s bezdomovcami nesprávne uviedli meno pápeža. Správne je to Pápež František.