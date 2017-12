Bugár bude šéfovať Mostu, kým nenájde nástupcu

Šéf strany Most-Híd Béla Bugár vie podľa svojich slov o dvoch schopných ľudoch, ktorí by ho mohli nahradiť.

23. dec 2013 o 10:28 TASR

BRATISLAVA. Béla Bugár zostane predsedom Mostu-Híd dovtedy, kým nenájde svojho nástupcu. Povedal to pre TASR.

Neprezradil, či už má niekoho vybraného. "Ak aj mám, nebudem o tom hovoriť," vyhlásil.

Na otázku, či to má byť podpredseda strany László Solymos, ktorý sa často objavuje po jeho boku, nepovedal. "Vidím dvoch takých, ktorí by ma mohli nahradiť," povedal. Mená neprezradil.

Tvrdí, že jeho strana nedopadne ako HZDS, ktorá po odchode svojho zakladateľa a jediného predsedu Vladimíra Mečiara doteraz nenašla nového šéfa a dostala sa do úzadia. "To určite nie. Už teraz viem, že sa to nestane," vyhlásil.

Šéf Mostu-Híd si tiež nemyslí, že by stranu mal ohroziť prípadný odchod niektorých známych mien do Európskeho parlamentu.

"Ak odídu, za tie roky sme na tom tak, že týchto ľudí budeme môcť nahradiť. Začína nám fungovať mládežnícka aj ženská organizácia, spolupracujeme s rómskou organizáciou. Našli sme takých ľudí, ktorí sú ochotní robiť a vidím tam možnosti doplniť ľudí," vysvetlil.

Bugár vidí svoju stranu aj po parlamentných voľbách v roku 2016 v Národnej rade.