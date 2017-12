Rozvod v šlabikári nariadil Čaplovič prepísať

Podľa ministra školstva by prváci nemali byť vystavení problémom dospelých ľudí a rodičov.

23. dec 2013 o 16:39 SITA





BRATISLAVA. Hupsov šlabikár Lipka, v ktorom sa nachádza text o rozvedenej rodine chlapca, môžu školy vrátiť a namiesto neho si objednať jeden z dvoch zostávajúcich šlabikárov.

Vydavateľstvo Lipky Aitec musí text nahradiť novým.

Rozhodnutie v pondelok podpísal minister školstva Dušan Čaplovič. Agentúre SITA jeho stanovisko poskytol hovorca rezortu Michal Kaliňák.

Hupsov Šlabikár Lipka komplexne posúdili v šiestich kategóriách deviati lektori.

Prečítajte si tiež: Čaplovič: Text o rozvedenej rodine sa v šlabikári nemal objaviť

Chcel by viac národný šlabikár

"Nie som presvedčený o tom, že malé deti by mali byť v ranom veku atakované problémami dospelých ľudí, ich rodičov. Najmä nie v prvom ročníku šlabikára základnej školy," odkazuje Čaplovič.

"Plynie z toho poučenie, venovať väčšiu pozornosť textom v našich učebniciach aj na Štátnom pedagogickom ústave a možno pripraviť taký prvácky šlabikár, ktorý bude vychádzať z kultúrnych a národných tradícií, ako aj z pera renomovaného spisovateľa detskej literatúry a výtvarníka, tak ako bol v časoch Ľudmily Podjavorinskej či Márie Rázusovej - Martákovej," dodal minister.

Vytvorili dva alternatívne texty

"Vytvorili sme dva alternatívne texty, ktoré sme dali na posúdenie odbornej verejnosti a na základe tohto sme bez problémov ochotní vymeniť ten text a ponúknuť ho dokonca ešte aj v tomto školskom roku na webovej stránke vydavateľstva," povedal šéfredaktor vydavateľstva Aitec Walter Hirschner.

Učitelia by tak mali na výber, ktorý text pri výučbe použijú. Text, ktorý by vybrali na základe diskusie, by potom zaradili priamo do šlabikára.