Väznice riadia dobre platení penzisti

Do vedenia väzníc sa dostali siedmi výsluhoví penzisti. Jedného už prepustili pre alkohol za volantom.

26. dec 2013 o 19:32 Daniel Vražda

BRATISLAVA. Zbor väzenskej a justičnej stráže riadia penzisti.

Od začiatku uplynulého roka prijalo ministerstvo spravodlivosti na generálne riaditeľstvo zboru sedem výsluhových dôchodcov, prevažne na riadiace posty, patrí k nim aj generálny riaditeľ a jeho námestníci.

„To, čo sa teraz odohráva v zbore, nemá v doterajšej histórii väzenstva obdobu. Riadia ho dôchodcovia. Buď je to zlá personálna politika, alebo to urobili účelovo, aby im vylepšili výsluhové dôchodky. Bude zaujímavé sledovať, koľko zostanú v službe,“ vraví bývalý príslušník zboru, ktorý požiadal o anonymitu.

Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že dôchodcov prijímali pre zlú personálnu situáciu. Najmä v roku 2012 vraj odišlo veľa skúsených funkcionárov.

„Absentujúca systematická práca s personálnymi rezervami neumožňovala adekvátne obsadenie funkčných miest z radov aktívnych príslušníkov zboru,“ povedala hovorkyňa ministerstva Alexandra Donevová.

Generálny riaditeľ zboru Eugen Balko (55 rokov) je v zbore 27 rokov. Pred odchodom do dôchodku pracoval vo väznici v Leopoldove.

Zarobia

Plat Koľko dostáva šéf väzníc základný plat 950 eur,

eur, príplatok za výsluhu rokov vyše 500 eur,

eur, rizikový príplatok 200 eur,

eur, príplatok za riadenie 1100 eur,

eur, osobný príplatok asi 800 eur.

Okamžite po nástupe Balkovi minister spravodlivosti Tomáš Borec zvýšil mesačné osobné ohodnotenie na 782 eur, teda o takmer 235 eur oproti predchodcovi.

Hrubý mesačný plat má 3 650 eur, viac ako predseda či podpredsedovia vlády.

Námestníci riaditeľa pre služobné veci a ekonomiku Daniel Foldeši a Milan Ivan sa tiež vrátili z výsluhového dôchodku.

Zarábajú len o asi sto eur menej ako ich šéf Balko, ktorý im zvýšil osobné príplatky o vyše 310 eur oproti ich predchodcom.

Príplatok zdvihol aj ďalšiemu bývalému dôchodcovi, riaditeľovi personálneho odboru riaditeľstva Ladislavovi Resekovi.

„Príslušníkom s pištoľou alebo obuškom znižujú platy, nepreplácajú nadčasy a kávičkári sú vysmiati,“ hovoria radoví príslušníci.

Zvýšený plat šéfov je zárukou lepšieho dôchodku. Kým sú vo funkciách, výsluhové penzie nedostávajú. Stačí im však odslúžiť jeden kalendárny rok a zvýšia sa im o 200 až 500 eur mesačne na 1 650 a 2 100 eur.

Mnoho problémov

Borec tvrdí, že aj vďaka novému vedeniu sa darí riešiť dlhodobo nepriaznivú situáciu vo väzenstve.

Za prvej vlády Roberta Fica čelila šéfka väzníc Mária Kreslová niekoľkým škandálom od alkoholu na pracovisku až po prácu väzňov pre jej rodinu.

Kauzy sa nevyhýbajú ani tomuto vedeniu, video z cvičenia v košickej väznici z októbra 2012 ukázalo, že príslušníci cvičili zásah so psom priamo na väzňoch.

Jedného z prijatých riadiacich dôchodcov už prepustili pre jazdu pod vplyvom alkoholu.

Nespokojní príslušníci tiež poukazujú na nepriehľadné obsadzovanie niektorých postov v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici.

„Vedenie prijalo tretí raz za sebou toho istého človeka do priameho výkonu služby s hraničným zdravotným stavom. Prijali mladú príslušníčku krátko po vysokej škole do prípravnej štátnej služby. V jeden deň ju z nej prepustili a na druhý deň prijali do dočasnej štátnej služby na pozíciu vedúcej personálnej skupiny, čo odporuje zákonu,“ hovorí bývalý príslušník.

Ministerstvo tvrdí, že kandidátka bola vhodná a riaditeľ ju vymenoval v súlade so zákonom.

Zmeny neplánujú

Ministerstvo spravodlivosti neuvažuje o zrušení generálneho riaditeľstva zboru, hoci personalistiku, ekonomiku, obstarávania či komunikáciu by mohli riešiť existujúce útvary ministerstva.

„Vzhľadom na rozsah činností a úloh, ktoré plní generálne riaditeľstvo zboru, je naďalej potrebná jeho plná funkcionalita v súčasnej podobe,“ povedala Donevová.

Riaditeľstvo sa pod novým vedením dokonca rozrastá, vytvorilo osemnásť nových miest. Balko vytvoril kanceláriu generálneho riaditeľa.

„Veľký“ nárast práce spôsobilo údajne okrem iného poskytovanie informácií médiám a „enormný“ nárast žiadostí podľa infozákona.

V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje vyše 4 500 ľudí s priemerným platom 1 195 eur.

Do priemeru sú započítané aj platy vedenia. Ministerstvo vraj nemá k dispozícii platy radových strážcov vo väzniciach.