Kauzy roka: Trnka bez trestu, Jahnátek s rodinou a Ficova Afrodita

1. Trnka trestu uniká, Čižnár čaká

Pre kauzu Glance House stíhajú bývalého šéfa katastra. Trnku odmietli, riešili ho iba kolegovia. Smer sa zastáva svojho nominanta Jaromíra Čižnára, ktorý Dobroslava Trnku nechal v práci.

BRATISLAVA. Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár si myslí, že nemá význam poslať Dobroslava Trnku preč z Generálnej prokuratúry.

„Pán Dobroslav Trnka nevykonáva riadiacu činnosť, a preto nie je dôvod na pozastavenie funkcie prokurátora,“ odkázal po hovorkyni Andrei Predajňovej.

Nominant Smeru na čele prokuratúry Čižnár mohol Trnku postaviť mimo služby, až pokým súd právoplatne rozhodne o jeho disciplinárnom treste za kauzu Glance House, na ktorú upozornilo SME.

Disciplinárna komisia koncom novembra rozhodla, že by mal prísť o funkciu prokurátora za to, že ignoroval zákaz špeciálnej prokuratúry a umožnil previesť bytovku v Bernolákove na firmu blízku jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi.

Ide o podnikateľa z mafiánskych zoznamov.

Na ťahu je súd

Chronológia Glance House bytovku postavili v roku 2010,

prokuratúra ju zablokovala, lebo vyšetrovala spory v developerskej firme,

kataster napriek tomu budovu na Trnkov pokyn previedol,

oklamaní klienti sú stále bez bytov aj bez peňazí,

SME kauzu sleduje od januára 2011.

Trnka sa proti najprísnejšiemu trestu, aký mohol zo zákona dostať, rozhodol odvolať na Krajskom súde v Bratislave. Súd nemá lehotu, dokedy musí jeho odvolanie vybaviť. Záležitosť môže riešiť aj mesiace.

Bývalý generálny prokurátor Trnka teraz môže vďaka Čižnárovi ďalej chodiť do práce. Momentálne pôsobí na kontrolnom odbore Generálnej prokuratúry. Od vypuknutia kauzy vinu odmieta.

Päťdesiatročný Trnka nastúpil na prokuratúru hneď po vysokej škole. V minulosti už bol disciplinárne stíhaný. V roku 2006 dostal pokutu sedemtisíc korún za to, že spôsobil dopravnú nehodu.

„Pán Čižnár tvrdil, že urobí poriadky, ale toto tomu nenasvedčuje,“ hodnotí člen ústavnoprávneho parlamentného výboru Martin Poliačik z SaS. Opozícia zvažuje, že sa pokúsi prešetriť situáciu na Generálnej prokuratúre.

Už pred Vianocami preberala, či výboru navrhne poslanecký prieskum, alebo stretnutie s Čižnárom.

„Prokuratúra pod pánom Čižnárom si počína dobre. Je nezávislá. Nechajme ju robiť svoju robotu. Nehodnotím jeho čiastkové kroky,“ vraví podpredseda Smeru a minister vnútra Robert Kaliňák.

Čižnár ešte ako krajský prokurátor v Bratislave odmietol kauzu Glance House dozorovať pre zaujatosť. Do tejto funkcie ho v minulosti dosadil práve Trnka.

Vyšetrovanie sa nekončí

Policajné vyšetrovanie kauzy Glance House pokračuje. Bývalý šéf katastra v Senci Igor Svitek je obvinený z toho, že na základe Trnkovho listu previedol zablokovanú novostavbu na firmu blízku Kočnerovi. Svitek sa nechcel ku kauze vyjadrovať.

Po tom, ako ho po prevalení kauzy odvolali z funkcie, si v máji založil realitnú kanceláriu.

2. Fico si platil Afroditu

Premiér s asistentkou večerali u kuchára, ktorého platí Úrad vlády. Šéf reštaurácie Afrodita Marián Filo chodí na Úrad vlády variť pre delegácie.

BRATISLAVA. Súkromný kaštieľ v Čereňanoch, do ktorého v auguste premiér pozval na večeru asistentku Janu Halászovú, zrejme čakajú väčšie opravy.

Manželka šéfkuchára miestnej reštaurácie Afrodita Mariána Fila ešte v apríli cez Vestník verejného obstarávania začala hľadať firmu na „rekonštrukciu objektu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie“. Predpokladanú cenu úprav vyčíslila na 286 861 eur.

Projekt by mal byť financovaný z eurofondov. V oznámení Filovci píšu, že podávajú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka. To je aj dôvod, prečo stavebnú firmu musia hľadať formou verejnej súťaže.

Čo koho do toho

Keď denník SME v októbri zistil, že šéfkuchár z Afrodity má zákazky na Úrade vlády, Fica to rozzúrilo.

Podozrenia, že jeho súkromná večera s Halászovou v Čereňanoch mohla byť súčasťou týchto služieb, odmietol.

„Tá večera bola platená normálne súkromnými prostriedkami. Nemá to nič spoločné s činnosťou Úradu vlády,“ povedal. Kto podujatie platil, však nepovedal. „Čo je vás do toho, že idem na súkromnú večeru?“

Týždenník Plus sedem dní zverejnil fotografie, podľa ktorých Fico odviezol Halászovú z Čerenian autom domov do Bratislavy a pri lúčení sa pobozkali.

Reštaurácia Afrodita v kaštieli v Čereňanoch. FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Párky nevaria

Jedného z najvychytenejších kuchárov si Úrad vlády najal po Ficovom nástupe do funkcie. Pripravuje slávnostné večere pre zahraničné delegácie.

Od júna minulého roka to bolo desať akcií spolu za takmer 27-­tisíc eur. Naposledy obed pre francúzskeho prezidenta vyšiel v októbri na 2850 eur. „Dúfam, že nechcete, aby sme hosťom zo zahraničia ponúkali párky s horčicou,“ zdôvodňoval premiér.

Pri výbere kuchára Úrad vlády oslovil tri firmy. Okrem Fila, ktorý je Ficov známy, to bola aj škola varenia a podnikateľka, ktorá vyrába darčekové predmety.

Budúci rok možno bude kuchára zháňať kancelária prezidenta.

3. Vojenské tajnosti lepšie nepoznať

Denník SME počas roka upozornil na niekoľko podozrení vo vojenskom spravodajstve.

BRATISLAVA. Machinácie s majetkom za milióny eur a čudné obchody s nehnuteľnosťami cez sieť spriaznených firiem s väzbami na vedenie Vojenskej spravodajskej služby.

Tak vyzerala rozsiahla správa, ktorú v máji anonymne dostal denník SME. Mala viac než 130 listov, z ktorých väčšina bola potlačená z oboch strán. Vznikla ešte za ministra Ľubomíra Galka z SaS.

Z dokumentu vyplývalo, že za čias prvej vlády Roberta Fica sa ľudia z okolia vedenia služby obohatili na úkor štátu. Denník SME dokument odovzdal špeciálnej prokuratúre a výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Výboru sa sami prihlásili dvaja svedkovia.

Prvým bol bývalý zástupca šéfa VSS Vladimír Suchodolinský, ktorý tunelovanie vyšetroval. Druhým bol plukovník Ivan Macko, ktorý mal informácie o ďalších podozreniach.

Vyšetrovanie podozrení prebieha v utajenom režime a prokuratúra o ňom neinformuje. Napreduje len pomaly, Macka polícia prvýkrát vypočula až v decembri a až keď sa sám ozval.

Prípady z prostredia VSS vyšetroval v minulosti prokurátor Jaroslav Kozolka. Keď denník SME upozornil, že bol agentom komunistickej vojenskej kontrarozviedky, prokuratúra mu odobrala spisy s utajovanými informáciami.



4. Dojčaťu zabielili záznam v karte

Lekárku, ktorá na podvod poukázala, dali medzi začínajúcich lekárov.



BRATISLAVA. Miško sa v marci predčasne narodil s obojstranným zápalom pľúc v nitrianskej fakultnej nemocnici. Správu o jeho liečbe v zdravotnej karte zabielili.

Detskú lekárku Zuzanu Pechočiakovú, ktorá na to poukázala, preradili na horšie pracovisko.

Predávkovali ho liekom

Dojčaťu podávali liek gentamycín, ktorý sa používa aj na liečbu infekcie dolných dýchacích ciest. Od jednej z neatestovaných lekárok sa rodičia dozvedeli, že chlapcovi podávali liek dlhšie, ako mohli.

Pre zlyhávajúce obličky ho v prvej polovici apríla previezli do Detskej fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch.

Tamojší lekári v prepúšťacej správe predpokladali, že poškodenie obličiek „bolo navodené farmakologicky“. Chlapca po siedmich dňoch z nemocnice prepustili.

Rodičia sa koncom júna pre podozrenie na predávkovanie liekom obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V polovici decembra však rozhodol, že k tomu nedošlo. Rodičia zvažujú ďalšie kroky.

Šéfkou sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou úradu je Olívia Mancová. So šéfom nitrianskej nemocnice Jozefom Valockým, ktorý je aj poslancom za Smer, má nadštandardný vzťah.

Poukázala na bielenie

Pre problémy s dýchaním v máji dojča opäť hospitalizovali v Nitre. Správu, že dieťa nadmerne liečili gentamycínom, zabielila prednostka detskej kliniky Alena Ďurišová.

Na konci júna na to upozornila Pechočiaková (na snímke). Ani nie do mesiaca ju preradili do prijímacej ambulancie medzi začínajúcich lekárov.

Vysťahovali ju z lekárskej izby a skrátili jej ordinačné hodiny v jej reaumatologickej ambulancii.

Valocký dlho popieral, žeby Ďurišová kartu bielila. Keď to potvrdilo ministerstvo zdravotníctva, povedal, že ho oklamala. Potom ju odvolal.

Hoci prípad začala prešetrovať prokuratúra, Pechočiakovej sa neospravedlnil Valocký ani ministerstvo. Na oddelenie ju vrátili až po záujme médií na začiatku decembra.

Lekárke stále neodpísal premiér Robert Fico na list, v ktorom mu píše, že sa obklopil ľuďmi, čo nehovoria pravdu.

5. Jahnátek si otvoril rodinný podnik

U ministra pracujú príbuzní aj obyvatelia rodnej dediny. Pojem Komjatičan už zľudovel.

BRATISLAVA. Medzi riadiacimi zamestnancami na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré vedie Ľubomír Jahnátek zo Smeru, objavil denník SME tento rok pavúka ministrových príbuzných a rodákov z dediny Komjatice.

K synovcovi Lukášovi Peškovi (kontroluje eurofondy) a neteri Petre Bohúnovej (šéfka oddeleniu prevádzky a registratúry) sa do zoznamu zamestnancov ministerstva pridali jeho krstné deti Ľudovít a Michal Gráfovci, ktorí vraj v lete vypomáhali spracovať dokumentáciu k eurofondom.

Po Jahnátkovom nástupe na ministerstve zamestnali aj Mareka Gocníka z Komjatíc, ktorý šéfuje eurofondovým programom.

Miesto šéfa sekcie kontroly sa ušlo aj Komjatičanovi Ľudovítovi Koppanovi a riaditeľom tlačového odboru a hovorcom ministerstva je bývalý Komjatičan Peter Hajnala.

Šéfkou Smeru v Komjaticiach je Karin Jaššová, z ktorej urobil Jahnátek šéfku odboru ešte na ministerstve hospodárstva.

Na ministerstve pôdohospodárstva teraz pracuje jej švagor a v úradnom telefónnom zozname je aj ďalší muž, ktorý má toto priezvisko.

V šiestich výberových konaniach bolo dohromady šesť uchádzačov. Všetci uspeli a dostali vedúce funkcie.

Konkurzy ministerstvo vyhlásilo len na intranete. Komjaticiam preplatili dotáciu z eurofondov, hoci opravená škôlka stále nefunguje.

Šéfka Jahnátkovej kancelárie Monika Pôbišová nemá vysokú školu a pritom šéfovala väčšinou vysokoškolákom.

Otázky vyvoláva aj hacienda Jahnátkovho syna Andreja, ktorý je zamestnancom pološtátnej akciovky JESS, ktorá má stavať novú atómovú elektráreň.

Jahnátek tvrdil, že za kauzou je nemenovaný „zväz“, ktorému prekážajú potravinové kontroly. Premiér Robert Fico sa ho zastal.

