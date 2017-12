Vojenských tajných by podľa Fedora mohol kontrolovať NKÚ

Opozitčný politik tvrdí, že ľudia z úradu majú previerky a nič nebráni ich povereniu kontrolovať spravodajské služby.

27. dec 2013 o 9:28 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by mal podľa podpredsedu SDKÚ a šéfa parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martina Fedora získať kompetenciu kontrolovať hospodárenie spravodajských služieb.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, v NKÚ by malo vzniknúť jedno špeciálne oddelenie.

„V NKÚ sú ľudia, ktorí majú previerky a nič nebráni tomu, aby bol vyčlenený tím, ktorý by kontroloval hospodárenie spravodajských služieb.

„Je to veľmi citlivá záležitosť, preto v tejto oblasti by som nepreferoval parlamentnú kontrolu alebo iný druh kontroly, na rozdiel od kontroly činností spravodajských služieb,“ povedal.

NKÚ by podľa neho nemal kontrolovať len nakladanie s nehnuteľným majetkom ako takým, teda s budovami či bytmi, ale celé hospodárenie.

„Mal by kontrolovať, či boli využité prostriedky na to, na čo mali byť. Či idú podľa plánu, či tieto plány sú v súlade so zameraním spravodajskej služby a podobne,“ povedal.

Dôvodom na zavedenie externej kontroly hospodárenia spravodajských služieb je podľa Fedora aj kauza tunelovania Vojenského spravodajstva.