Lídrom eurokandidátky SaS bude opäť Ján Oravec

Ján Oravec bol lídrom aj pri eurovoľbách v roku 2009, keď SaS na zvolenie chýbalo len 0,3 percenta hlasov.

27. dec 2013 o 12:33 TASR

BRATISLAVA. Lídrom kandidátky SaS v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu bude opäť šéf Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec.

V rozhovore pre TASR to oznámil predseda liberálov Richard Sulík.

"Je to človek, ktorý je v Bruseli mimoriadne rozhľadený, rečovo zdatný, má vysokú mieru odbornosti a je našou krvnou skupinou. S jeho kandidatúrou v roku 2009 sme boli spokojní, aj keď on sa do europarlamentu nedostal, lebo tesne minul cieľ, ale teraz vidíme lepšie šance," vysvetlil nomináciu Sulík.

Na margo Oravcovho dávnejšieho výroku, ktorý ešte v roku 2009 pre portál sme.sk povedal, že je za interrupciu v ktoromkoľvek mesiaci tehotenstva, Sulík priznáva, že to bolo trochu nešťastné vyjadrenie.

"V žiadnom prípade to nie je jeho názor a vonkoncom nie názor našej strany. Jeho kvality vnímame v tak veľkom rozsahu, že bude lídrom aj v roku 2014," avizuje predseda SaS.

Na otázku, či bude kandidovať aj on sám, zatiaľ Sulík odpovedať nechce. Rovnako ešte nechce hovoriť ani o ďalších menách na kandidačnej listine.

"Zvyšok kandidátky a akékoľvek špekulácie s tým spojené budú zverejnené po našej nominačnej Republikovej rade, ktorá bude v polovici januára. Dovtedy k tomu nepoviem nič," podotkol s tým, že by sa tam mali objaviť aj viaceré známe mená.

Sulík pritom označil eurovoľby za najvyššiu stranícku prioritu v roku 2014.

"Tu vieme ukázať našu odbornú stránku a my zaujímame postoj, ktorý ostatné strany nezaujali. Vieme celkom dôveryhodne a autenticky tvrdiť, že sme dobrou voľbou, je to pre nás príležitosť zdvihnúť SaS z piatich percent a urobiť solídny volebný výsledok," dodal.

SaS sa po prvý raz zúčastnila na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009.

Pri volebnej účasti 19,64 percenta v nich získala 39 016 hlasov (4,71 percenta) a tesne sa tak do europarlamentu nedostala.