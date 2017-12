Moslim: Slováci sa nás boja, lebo nás nepoznajú. Vinní sú aj novinári

Ľudia v našej kultúre nerozumejú, ako niekto môže vyhlásiť fatwu na spisovateľa Salmana Rushdieho kvôli knihe Satanské verše, alebo chcieť zabiť dánskeho karikaturistu. V našej kultúre sa za výsmech viere, Bohu, Ježišovi ani pápežovi nezabíja.

Sú na to dva názory a ten môj je iný než tých, ktorí násilne protestovali. Keby inak Chomejní nevyhlásil na Rushdieho fatwu, nik by ho dnes nečítal. Takto z úbožiaka zbytočne „stvoril“ pána spisovateľa. Stretol som ho v Prahe, čítal jeho knihy, podľa mňa sú nekvalitné a bez štýlu.

Proti karikatúram sa protestovalo najmä v Pakistane, kde už dávno mali nejako zakročiť veľmoci. Nevravím, že inváziou, ale minimálne tam bolo treba zatvoriť výcvikovú školu atentátnikov. V tejto krajine sa totiž školia všetci tí, čo potom páchajú atentáty v Afganistane. Svet sa tvári, ako bojuje proti terorizmu, ale toto nezastaví? Ekonomické záujmy asi nepustia.

Keď prišla do Európskeho parlamentu delegácia z Pakistanu a bol v nej šéf tej školy, neprijali ho, musel ostať na chodbe. Nepustili ho ani do Schengenu. Do Ameriky však pokojne cestuje ako frajer. Keď prídete do pakistanského Karáčí, nájdete tam desiatky Angličanov, Nemcov aj iných cudzincov, všetko mafiánov, zlodejov alebo radikálov.

Čo tie karikatúry?

Ak sa k nejakej viere hlási viac ako miliarda ľudí, slušný človek to akceptuje. Načo vyvolávať konflikt, urážať? Na druhej strane ja by som proti tomu nedemonštroval, nepálil vlajky, nevyhrážal sa smrťou. Aký zmysel má spáchať samovražedný atentát kvôli Rushdiemu či nejakému dánskemu novinárovi kdesi v Pakistane?

Takto to berie aj väčšina moslimov, zlé meno im robí malá skupina fanatikov, ktorí dokážu manipulovať s tými najchudobnejšími. Prečo sa nedemonštrovalo trebárs v Dubaji? Deväťdesiatdeväť percent moslimov je normálnych. Každý pozerá na 10-tisíc radikálov, nie na viac ako miliardu ostatných.

Veľa otázok vzbudzuje postavenie žien v islame.

Minulý mesiac som sa vrátil zo Saudskej Arábie, kde som bol na púti v Mekke. V Medine sme boli v luxusnom hoteli, na dvoch poschodiach bolo obchodné centrum. Úplne bežným obrazom boli moslimky s priateľom či manželom, ktorí sa v kaviarni držali za ruky a pozerali si trebárs fotky v tablete.

Používa sa výčitka, že v Saudskej Arábii ženy nesmú šoférovať. Keď som sa o tom bavil s jedným tamojším šejkom, povedal, že o to má záujem len pár feministiek, tie ostatné majú vlastného šoféra. Vyjadril pochybnosť, či by európske ženy jazdili, keby si každá mohla dovoliť šoféra.

Ženy si tam teda môžu dovoliť prakticky všetko, čo aj ženy v Európe, akurát je to trochu zakryté. Kameňovanie, bitky a podobné veci sú opäť záležitosťou radikálov, a nie normálnych moslimov.

Tí mi vysvetľovali, že zahalenie slúži pre tamojšie ženy aj ako ochrana. U nás bežne vidíte na uliciach ženy v minisukniach, s odhalenými ramenami či bruchami. Máte nebodaj pocit, že sa na ne tunajší muži vrhajú?

Samozrejme, že niektoré veci sú v tých krajinách prehnané, napríklad v Iráne. Moja mama však už dlho žije v Nemecku a nikdy nedala šatku z hlavy dole, stále tiež nosí dlhé čierne oblečenie. Je to pre ňu prirodzené, lebo tak vyrastala odmalička.

Moja teta sa zase vydala ešte pred mojím narodením. Narodila sa jej dcéra, tá sa už tiež vydala a jej dcéru zase onedlho čaká svadba. Čo tým chcem povedať? Že ani jedna z tých troch generácií nikdy nezažila krátku sukňu, a tak ani nerozumejú, že by sa v nej mali prejsť po meste. Jednoducho ju nepoznajú, preto po nej netúžia. Pritom nik nemôže povedať, že naše ženy sa neparádia. Keď sa organizuje v Afganistane svadba, kupujú si iks nádherných šiat a namaľujú sa.

Prečo však robiť škandál z toho, že inokedy celkom prirodzene chodia zahalené? Sám som proti zahaľovaniu toho typu, že ženy majú len priezor na oči. Islam predsa nič také ani nepožaduje. Podľa mňa je potrebné tolerovať inú kultúru. Ja akceptujem vašu, a teda aj to, ako tu chodia ženy oblečené, a zdá sa mi prirodzené, že vy zase rešpektujete našu. Rovnako akceptujem, že ľudia z nejakého kmeňa v Afrike zase pobehujú po lese nahí. Moslim teda nech úplne rešpektuje vašu kultúru a Slovák zase moslimskú.

Pomerne rozšírený názor je, že islam sa nachádza niekde, kde bolo kresťanstvo v stredoveku.

Opäť sa to posudzuje podľa pár radikálov. V Dubaji by vám povedali opak. (smiech) Bol som tam pred dvomi rokmi a domáci sa ma pýtal, kde žijem. Sedeli sme na gauči a pitie nám poskytol tak, že zobral diaľkové ovládanie a z chladničky sa vysunula umelá ruka s kolou. Smial sa, že my na Slovensku to nepoznáme a že ak sa chceme napiť, musíme sa postaviť a ísť ku chladničke. S tým pokrokom je to teda relatívne.

Prekážajú mi mnohé veci v Iráne, napríklad atómový program, na druhej strane vidím, že ľudia si tam volia v demokratických voľbách. Nedávno si tu Fico robil kampaň na paraglajdistoch, ktorých zadržali v Iráne, a všade teraz počuť kritiku, aká je to zlá moslimská krajina. Pred štyrmi rokmi som tam bol s jedným novinárom robiť veci pre SAT1. Na hraniciach sme dostali kontakt na tamojší syndikát novinárov. Ten nám poskytol mapy, v ktorých boli presne vyznačené oblasti, kde sa nesmie fotografovať.

Pýtam sa – prečo by som fotil niečo, čo si neželajú? Rovnako som vedel, že ak chceme fotografovať ľudí v meste, treba sa ich na to spýtať, nie robiť to potajomky a nenápadne, bez ich vedomia. Strávili sme tam 25 dní, nahrali 90 hodín materiálu, urobili 60 rozhovorov a nevznikol jediný problém, nikto nás neoznačil za agentov. Jednoducho sme rešpektovali tamojšie podmienky. Celé je to teda len o tolerancii odlišnosti tých druhých.

Dáva vám dnes u nás niekto pocítiť, že ste nevítaný?

Pred rokmi som niečo robil s vašou kolegyňou Monikou Tódovou. V diskusii bolo snáď 80 či 90 negatívnych príspevkov, ale to je na webe normálne. V bežnom živote sa to nestáva, iba minulý rok na východe pri jednej debate, na ktorej sa zúčastnilo asi 500 ľudí, vstal jeden pán a spýtal sa ma, či mi poslal nejakú pozvánku, že som vôbec prišiel na Slovensko. Takíto ľudia sa však nájdu všade. Aj v Afganistane.

Rozhovor bol autorizovaný, Azim Farhadi v prepise nič nezmenil.

Medzititulky: redakcia