Armáda predĺži životnosť dopravnému lietadlu Antonov-26

Slovensko už má vysúťažené nové lietadlá C-27J Spartan, pre nedostatok peňazí ich zatiaľ nekúpilo.

29. dec 2013 o 17:34 SITA

BRATISLAVA. Starému dopravnému lietadlu An-26, ktoré v súčasnosti stále využíva slovenská armáda, má vo februári 2014 vypršať životnosť. Rezort obrany ju plánuje predĺžiť.

„Hneď v januári budeme predlžovať životnosť, aby ešte dva roky vydržalo,“ uviedol minister obrany Martin Glváč.

Slovensko má pritom vysúťažený nový typ taktického dopravného lietadla. Už za prvej vlády Roberta Fica sa uskutočnil tender, v ktorom zvíťazil taliansky výrobca lietadla C-27J Spartan, ale pre nedostatok peňazí ich zatiaľ nekúpili.

Spartany chcú aj pre iných

Glváč by v prípade prípravy zmluvy na tieto lietadlá mal ďalšie požiadavky na ich logistiku a chcel by ich splácanie rozdeliť na dlhšie obdobie.

Mal by aj tretiu podmienku, ak by dospeli k nákupu týchto lietadiel – aby ich vedeli zapojiť do medzinárodných dopravných štruktúr. „Aby sme si vycvičili svojich pilotov a aby sme poskytli výcvik aj iným,“ vysvetlil Glváč.

Lietadlo by tak slúžilo všetkým krajinám, ktoré by v takom dopravnom projekte boli zapojené. Napríklad susedné Maďarsko je v takejto medzinárodnej spolupráci so Švédskom a ďalšími krajinami, prenajímajú si len letové hodiny. Podľa počtu prenajatých hodín získavajú nárok na vyškolenie zodpovedajúceho počtu posádok.

„My potrebujeme dohodu, že v rámci Severoatlantickej aliancie alebo nejakého zoskupenia dáme do spoločného balíka aj naše Spartany, aby ich využívali aj iní, teda aby často lietali,“ opísal možnú spoluprácu minister.

Nemusia kúpiť žiadne lietadlo

Zatiaľ nie je jasné, či bude ešte po roku 2014 misia v Afganistane, kde by sa takéto lietadlo na dopravu vojakov a materiálu hodilo. „Bol by to pre malé Slovensko drahý špás,“ poznamenal Glváč.

K obstaraniu lietadiel Spartan by pristúpil len v prípade garancie, že by sa využili v spomínaných zoskupeniach viacerých krajín.

Ďalšou možnou alternatívou je, že po skončení životnosti AN-26 si Slovensko neobstará žiadne dopravné lietadlo a bude si objednávať len dopravné kapacity.