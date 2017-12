Najdôležitejšie domáce udalosti roka 2013

Čo je podľa vás udalosť roka?

Ivan Gašparovič, prezident

Za udalosť roka 2013 považujem úspešný summit 20 hláv štátov strednej a východnej Európy, ktorý sme organizovali v júni v Bratislave. Na tomto pre Slovensko historicky najväčšom „prezidentskom stretnutí“ sme diskutovali o prioritách pokrízovej obnovy ekonomiky Európskej únie. Za jeden rokovací stôl sa nám podarilo posadiť srbského prezidenta a kosovskú predstaviteľku. Tento formát sa stal akýmsi vzorom pre ďalšie rokovania medzi Belehradom a Prištinou.

Robert Fico, premiér a predseda Smeru, kandidát na prezidenta

Naším cieľom bolo nedostať Slovensko vďaka nezodpovednej finančnej politike do politickej izolácie. Ďalej napriek nevyhnutným konsolidačným opatreniam nezhoršovať sociálne postavenie ľudí, naopak, chrániť ich pred dosahmi krízy a vrátiť im niektoré prvky sociálneho štátu, ktoré sme vytvorili v rokoch 2006 – 2010. A naším tretím cieľom bolo nezvyšovať našou politikou napätie. Ako tímový solidárny štát sme recept Európskej únie na boj proti kríze akceptovali.

Pavol Paška, predseda parlamentu

Najsmutnejšou udalosťou roka 2013 je nepochybne úmrtie bojovníka za slobodu a proti apartheidu Nelsona Mandelu. Tento rok bol pre EÚ rokom stabilizácie, čo dokázali aj výsledky volieb v Nemecku. Práve to považujem za mimoriadne dôležitú udalosť na európskej scéne. Zásadnou svetovou udalosťou je mierové riešenie v Sýrii. A v slovenských pomeroch je pre mňa ako Košičana fakt, že Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry, čím prispeli k zásadnej propagácii Slovenska.

Jaromír Čižnár, generálny prokurátor

Udalosť roka 2013 je pre mňa voľba pápeža Františka. Spontánnosťou, solidaritou, priblížením sa k človeku, volaním po spravodlivosti a najmä autentickým prežívaním viery dokázal osloviť nielen veriacich. Stal sa skutočnou morálnou autoritou. Prežívame hodnotovú krízu, a preto konanie pápeža Františka je pre mňa povzbudením, aby človek nestrácal odvahu bojovať za spravodlivosť a zastať sa najzraniteľnejších. Preto aj naďalej jednou z mojich priorít zostáva ochrana maloletých a žien pred násilnou kriminálnou činnosťou.

Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu

Udalostí je veľmi veľa, najviac ma teší, keď sa spory vo svete riešia mierovou cestou. V právnej oblasti je to európsky úspech prokurátora Ladislava Hamrana, ktorý sa po prvýkrát v histórii Slovenska v silnej medzinárodnej konkurencii stal viceprezidentom Eurojustu.

Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv

Verejný ochranca práv historicky prvýkrát predložil parlamentu mimoriadnu správu, ktorej, žiaľ, predchádzalo závažné porušenie ľudských práv. A určite sa zapíše do histórie aj to, že Národná rada Slovenskej republiky porušenie ľudských práv nepovažuje za také dôležité, aby sa ním zaoberala v pléne.

Pavol Frešo, predseda SDKÚ, bratislavský župan

V roku 2013 sa nám podarilo viac významných projektov. Spustili sme napríklad prvú etapu Bratislavskej integrovanej dopravy. Obyvateľom regiónu uľahčuje každodenný život. Za pomerne krátky čas sme opravili tri najkritickejšie úseky cesty na pezinskú Babu. Rekonštrukcia bola náročná a nákladná. Ako nielen chlebom je človek živý, preto sa bratislavská župa usiluje o to, aby občania mali aj možnosť kultúrneho a športového vyžitia. Zorganizovali sme napríklad dve fotosúťaže, viac cyklistických súťaží a iných.

Béla Bugár, predseda Mosta-Hídu

V roku 2013 na verejnosti zarezonovali viaceré udalosti, ale azda najväčšieho počtu ľudí sa dotkla smrť Nelsona Mandelu, ktorý bol jednoznačne jednou z kľúčových osobností 20. storočia. Svojím životom ukázal svetu, že zápas o slobodu nemusí byť márny – čo je dôležitým odkazom , ktorý tu zanechal Nelson Mandela budúcim generáciám.

Igor Matovič, líder OĽaNO

Jednoznačne víťazstvo vreca zemiakov. Aj keď zemiaky čudne páchli, bohorovnému súdruhovi a jeho poskokovi to natreli na plnej čiare. Myslím, že práve tento nikým nečakaný a nie práve milý pád je začiatok súdruhovho konca. Ak dostane rovnaké K. O. v prezidentských voľbách, už to psychicky nerozchodí a skončí ako veľký Mufty.

Ján Figeľ, predseda KDH

Na Slovensku to bol historicky prvý návrh na obžalobu prezidenta v Národnej rade za vedomé a svojvoľné porušenie Ústavy, keď prezident odmietol rešpektovať rozhodnutie NR SR o zvolení Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Vo svete sú to udalosti v susednej Ukrajine, kde státisíce ľudí na námestiach vyjadrili túžbu patriť do spoločného európskeho priestoru. Je to zápas nielen o geopolitickú orientáciu, ale aj o demokratický charakter štátu.

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy

Pre Bratislavčanov je pozitívnou udalosťou naštartovanie strategických dopravných projektov. Patrí sem rekonštrukcia Starého mosta, spustenie nosného systému MHD z centra do Petržalky či nákup moderných električiek, trolejbusov. Vďaka tomu budeme môcť preferovať hromadnú dopravu, rozšírime sieť ekologických tratí. Podporou MHD odľahčíme cestnú infraštruktúru a pomôžeme tak aj tým, ktorí pre pracovné, rodinné povinnosti musia používať osobné auta.

Richard Raši, primátor Košíc

Ak dovolíte, budem lokálpatriotom a poviem, že pre nás Košičanov bola topudalosťou tohto roka úspešná implementácia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. My Košičania sme sa veľa naučili, pochopili a precítili. Pocítili sme hrdosť na naše mesto a veľký záujem o dianie v ňom. Pochopili sme, že Košice majú obrovský potenciál zmeniť sa na kultúrnu metropolu európskeho významu. Rok 2013 bol silným impulzom a rok 2014 bude veľkou príležitosťou pokračovať v začatej práci.

Martin Bútora, sociológ a spisovateľ

Zápas Ukrajincov za to, aby sa mohli sami rozhodnúť, kam chcú patriť. Zápas o ich slobodu, nezávislosť a európsku budúcnosť, ktorý sa bytostne dotýka Slovákov, Čechov, Poliakov, Maďarov, ale aj ostatných Európanov. Nesmierne náročný zápas s neistým výsledkom. Ale tí Ukrajinci, ktorí sa doňho vložili, budú môcť raz povedať: aspoň sme sa pokúsili – „s chladnou hlavou, horúcim srdcom a železnými nervami“, ako vravia.

Miroslav Kusý, politológ

Snowden, ako symbolom všeobecného ohrozenia pre stratu súkromia. Doma: víťazstvo Kotlebu v župných voľbách, ako dôkaz neschopnosti našich (pravých i ľavých) politikov účinne čeliť hrozbe extrémizmu.

Zuzana Wienk, riaditeľka Aliancie Fair-play

Spomedzi všetkých udalostí na domácej scéne pre mňa vytŕča kauza Čentéš, pretože smutno-výstižne opisuje všetky dôležité črty súčasného Slovenska. A síce – dokonalé ovládnutie štátu hŕstkou mocných na všetkých úrovniach, fatálne zlyhávanie súdnictva, ignoranciu práva, nedotknuteľnosť tých, ktorí zneužívajú svoje posty. Myslím, že aktéri kauzy v parlamente, vo vedení Ústavného súdu a v Prezidentskom paláci nás dokonale obrali o možnosť nazývať sa právnym štátom.