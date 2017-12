Manažér Lopatka prešiel od štátu do nemocníc Penty

V Sociálnej poisťovni sa zrazil so Smerom a radšej odišiel. ĽUBOŠ LOPATKA hovorí, že v nemocniciach chce pomôcť s ďalšou časťou verejného sektora.

29. dec 2013 o 21:05 Konštantín Čikovský

BRATISLAVA. Ak by nemal v médiách takú dobrú povesť, kandidoval by možno Ľuboš Lopatka v očiach verejnosti aj na titul Sklamanie roka medzi manažérmi.

Šéf štátnej Sociálnej poisťovne prešiel do súkromného sektora a jeho predchádzajúci zamestnávateľ sa pokúšal dokázať, že je dobré, že muž s gloriolou čestného a schopného manažéra odišiel.

Obvinenia po odchode

Obviňovali ho, že poisťovňa nehospodárne využila 70-tisíc eur a pýtali od neho späť desaťtisíc za chybné vyúčtovanie služobného auta. Kontrola však médiá zaujala len okrajovo, Lopatkove vysvetlenia sú totiž uveriteľné.

Kritizovali ho napríklad aj za to, že pri konkurzoch využíval externých personalistov. Preveroval si tak pritom aj kandidátov na šéfov pobočiek poisťovne, ktorých mu odporúčal Smer. Viacerí neprešli a Lopatka dal radšej výpoveď, akoby mal zodpovedať za neschopných ľudí.

„Zaoberá sa tým môj právnik, ja sa venujem Svetu zdravia,“ komentoval to pred Vianocami Lopatka už ako riaditeľ najväčšej súkromnej siete slovenských nemocníc s približne päťtisíc zamestnancami a desiatkou nemocníc.

O Pente radšej nie

Jeho prestupu k Pente v prekvapivosti konkuruje len návrat Reginy Ovesny-Straka do slovenského finančníctva cez poisťovňu Kooperativa. Lopatka oznámil kontrakt s Pentou v apríli tohto roka, len po deviatich mesiacoch služieb pre ďalšieho vplyvného podnikateľa Jána Sabola.

Penta sa v tom čase trápila so svojím renomé, pre Gorilu sa stala synonymom zneužívania štátu v prospech súkromnej firmy. Lopatka o tom rozpráva striedmo. Gorila je podľa neho obraz celej spoločnosti, ktorá má morálnu krízu.

Radšej o práci pre Pentu hovorí ako o možnosti dať znova do poriadku niečo z verejného sektora.

Keď sme ho prehovárali na rozhovor pre SME, vedel, že dostane aj otázku o čulej komunikácii Penty s ľuďmi napojenými na politické špičky – v súčasnosti Smer. Rozhovor napokon nedal. Vysvetlil, že mu to pre problémy so Sociálnou poisťovňou neodporúča právnik. Zároveň by však radšej ako o Pente hovoril o nemocniciach.

Ani tam sa vplyvom politiky nevyhne. „Trápi nás zákonom nariadené zvyšovanie platov lekárov. Nie azda preto, že by sme si ich prácu nevážili či nechceli im zvýšiť platy, chceme to urobiť, ale preto, že si ich prácu vážime a chceme, aby boli motivovaní, nie pre príkaz,“ hovorí.

S dodatkom, že rovnostárstvo v odmeňovaní je nezmysel, ktorý škodí a vždy predstavuje hrozbu pre múdrych a pracovitých.