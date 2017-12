Kto nás zabával v roku 2013: Bozk roka, vrece zemiakov, pitkári a bitkári

Smer s vrecom zemiakov neuspel

Keď sa Marian Kotleba dostal do druhého kola, vinil z toho Fico pravicu. Keď porazil aj kandidáta Smeru, vinníkom bola podľa Fica opäť pravica.

Aj vrece zemiakov porazí pána Kotlebu – vyhlasoval po prvom kole župných volieb v Banskej Bystrici predseda Smeru Robert Fico.

Robil si žarty z toho, že Ľudovít Kaník (v regióne pre mohutnú kampaň zvaný Kampaník) z SDKÚ skončil až na treťom mieste a nepostúpil do druhého kola. Úspechom svojho kandidáta Vladimíra Maňku si bol premiér taký istý, že ho ani neprišiel podporiť, kým Tibora Mikuša z ND do svojho rodného Nitrianskeho kraja áno, hoci ten sa tvári ako nezávislý.

Značka Smeru Maňkovi, ktorý je aj podpredsedom strany a europoslancom, na víťazstvo nestačila. Fico však priamu potupnú porážku neuznal a vrece zemiakov zostáva v strane jeho zástupcom.

Boris Zemko