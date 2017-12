Prípad Malinovej do konca roka neukončia

Generálny prokurátor chcel kauzu uzavrieť do konca roka. Nepodarilo sa to.

30. dec 2013 o 20:00 Monika Tódová

BRATISLAVA. „Hedvigu Malinovú sa pokúsime skončiť do konca roka, pretože naozaj to konanie považujem za neprimerane dlhé,“ vyhlásil 21. novembra generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Nebol to prvý sľubovaný termín konca kauzy, no ani tentoraz sa to prokuratúre nepodarilo.

Hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová nepovedala, prečo vec stále nie je skončená. Čižnárovo stanovisko bude mať až na budúci týždeň. „Prokurátor postupuje v intenciách zákona tak, ako mu to umožňuje súčinnosť obvinenej na procesných úkonoch,“ povedala s tým, že o skončení prípravného konania budú informovať.

Prokuratúra, ktorá Žákovú-Malinovú podozrieva, že si vymyslela národnostne motivovaný útok, pôvodne sľubovala koncoročný termín už v septembri, keď jej nové vedenie vyhlásilo, že v prípade zistilo vážne prieťahy.

Koniec kauzy niekoľkokrát sľuboval aj bývalý generálny prokurátora Dobroslav Trnka. Dlho však čakal na znalecký posudok dekana Lekárskej fakulty UK Petra Labaša, ktorý niekoľkokrát nestihol termín.

Nové vedenie prokuratúry potom začiatkom novembra vyhlásilo, že Labašov posudok je nedostatočný a neodpovedal na dôležité otázky. Objednalo nový posudok u košického ortopéda Borisa Lisánskeho. Odovzdať ho mal do 22. decembra. „Termín som dodržal,“ povedal SME Lisánsky. „O záveroch, pochopiteľne, nebudem hovoriť.“ Malinovej advokát Roman Kvasnica posudok zatiaľ nevidel.

Malinová pred nedávno oznámila, že sa presťahuje do Györu, prijala aj maďarské občianstvo. Kvasnica hovorí, že to nebude mať žiadny vplyv na vyšetrovanie. „Ja uverím, že orgány činné v trestnom konaní postupujú zákonne, až keď jej niekto povie, v čom mala klamať a umožní jej sa brániť. Všetko okolo sú len nepodstatné vyjadrenia.“