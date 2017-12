Slovensko prijalo Ujgurov z Guantánama, nejde o teroristov

Trojica prijatých mužov podľa ministra vnútra nikdy nebola podozrivá ani obvinená z terorizmu.

30. dec 2013 o 20:32 tasr, sita

BRATISLAVA. Slovensko prijalo ďalších troch väzňov z americkej vojenskej základne Guantánamo.

V pondelok o tom informovala RTVS v televíznych Správach.

Ministerstvo obrany USA neskôr oznámilo, že všetci traja sú poslednými troma čínskymi občanmi ujgurskej národnosti, ktorých z Guantánama prepustili.

Hovorca Pentagónu kontradmirál John Kirby v oznámení uviedol, že troma prepustenými sú Yusef Abbas, Hajiakbar Abdulghupur a Saidullah Khalik.

Podľa informácií agentúry TASR sú bývalí väzni už na území Slovenska.

Väzňov sme prijali aj v roku 2010

Ani jeden z troch mužov, ktorých Slovensko prijalo, podľa ministerstva vnútra nikdy neboli podozriví ani obvinení z trestného činu terorizmu.

"Slovenská republika v roku 2009 privítala rozhodnutie amerického prezidenta Baracka Obamu zatvoriť kontroverzné väzenie v Guantáname. Už vtedy sme sa pripojili k iniciatíve niektorých členských štátov NATO, Európskej únie a iných krajín a v roku 2010 sme prijali tri osoby, ktoré boli zadržiavané v tejto väznici, a poskytli sme im podmienky na to, aby v Európe mohli začať nový život," skonštatoval rezort vnútra v stanovisku, pričom poznamenal, že ide o pokračovanie dohody z roku 2009.

Slovensko prijalo prvých troch bývalých väzňov z Guantánama v roku 2010. Išlo o Egypťana, Tunisana a občana Azerbajdžanu, ktorí boli na Kube väznení približne osem rokov.

Americké úrady ich podozrievali zo spolupráce s teroristickými organizáciami. Podľa dostupných informácií minimálne dvaja z nich už medzičasom Slovensko opustili.

V Guantáname zostalo 155 väzňov

"Spojené štáty sú vďačné vláde Slovenska za toto humanitárne gesto a jej ochotu podporiť snahy USA o uzavretie väzenského zariadenia na základni Guantanamo Bay," píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany.

"Tento presun a presídlenie je významným medzníkom v našej snahe uzavrieť väzenské zariadenie na základni."

Hovorca Pentagónu dodal, že po prepustení trojice Ujgurov sa počet väzňov momentálne zadržiavaných v Guantáname znížil na 155.

Traja muži prevezení z Guantánama na Slovensko patrili k 22 Ujgurom, členom moslimskej menšiny žijúcej v západnej Číne, ktorých zadržali v Afganistane ako podozrivých spojencov Talibanu a poslali na základňu na Kube na vypočúvanie, uviedla tlačová agentúra AP.

Ujgurom dlho nevedeli nájsť krajinu

Podľa amerického denníka New York Times uniknuté spisy týchto troch väzňov ukazujú, že armáda USA najneskôr v roku 2003 dospela k záveru, že nie sú spojení s al-Káidou ani s niektorým z lídrov Talibanu. O ich prepustení napokon rozhodol americký súd v októbri 2008.

USA však zápasili s problémami pri snahe presunúť ujgurských väzňov do tretích krajín. Čína žiadala ich vrátenie, čo však nebolo možné pre obavy, že im hrozí perzekúcia a mučenie, konštatovala AP.

Mnohé krajiny Ujgurov z Guantánama odmietli prijať, keďže nechceli nahnevať Peking. Kongres USA pritom zablokoval nariadenie amerického sudcu o ich prepustení na území Spojených štátov.

Ujgurov napokon presunuli okrem iného na Bermudy, Palau a do Švajčiarska, nemohli však nájsť krajinu, ktorá by prijala posledných troch a ktorá by bola tiež prijateľná pre týchto mužov po desaťročí väznenia v Guantáname, dodáva agentúra.