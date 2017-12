Záchranári ošetrovali bitkárov aj zranenia po pyrotechnike

Mladíkovi museli lekári amputovať prst. Na Slovensku zasahovali 26-krát.

1. jan 2014 o 7:05 tasr, sita

BRATISLAVA. Počas prvých hodín silvestrovskej noci museli zdravotní záchranári v rámci celého územia Slovenska zasahovať v 26 prípadoch, keď došlo k zraneniu v dôsledku manipulácie s pyrotechnikou. TASR o tom informoval Jozef Minár zo Záchrannej zdravotnej služby.

"V niektorých prípadoch išlo o neodbornú manipuláciu, v iných zasa o nebezpečné použitie pyrotechniky inou osobou," spresnil Minár.

Na centrálnych príjmoch Univerzitnej nemocnice Bratislava ošetrili troch ľudí, ktorých zranila zábavná pyrotechnika. Jednému z nich museli amputovať prst.

Ako informovala hovorkyňa UNB Petra Stano Maťašovská, lekári ošetrili krátko po polnoci aj niekoľko rezných rán spôsobených fľašami.

"Medzi pacientmi sú už aj prví účastníci bitiek pod vplyvom alkoholu. Nejde o vážne poranenia," dodala Stano Maťašovská.

Oznámila aj to, že ešte pred polnocou ošetrili lekári Nemocnice Ružinov dvoch ľudí po výbuchu kotla. "Jedného z nich, ktorý utrpel popáleniny na 15 percentách tela, museli hospitalizovať," povedala.

Úrazy na horách

Horskí záchranári počas Silvestra zasahovali na lyžiarskych tratiach 28-krát. Len v stredisku Jasná Nízke Tatry ošetrili v posledný deň roka 13 lyžiarskych úrazov.

Už v prvých hodinách v novom roku pomáhali horskí záchranári na Martinských holiach, kde si Slovenka počas osláv nového roku poranila ruku. Po ošetrení ju odovzdali posádke Záchrannej zdravotnej služby.

Na Operačnom stredisku tiesňového volania HZS v prvých hodinách roku 2014 zvonil telefón v pravidelných intervaloch.

"Ľudia si často mýlia naše číslo tiesňovej linky 18 300 s podobným číslom patriacim Taxi službe," upozorňujú horskí záchranári na svojej webstránke.

Nadránom záchranárov požiadali o pomoc pri hľadaní strateného muža, ktorý podľa hlásenia údajne bol pod vplyvom alkoholu a odišiel zo Sanatória v Tatranskej Kotline.

Nevrátil sa viac ako tri hodiny a všetci ho hľadali. Skôr, ako sa pátranie začalo, oznamovateľka opätovne kontaktovala horských záchranárov, že hľadaného 28-ročného muža našli.

Hasiči

Hasičskí záchranári zaznamenali od polnoci do druhej hodiny nadránom na území Slovenska 25 výjazdov, väčšinu z nich si vyžiadala silvestrovská pyrotechnika.

"V Bratislavskom kraji došlo k desiatim prípadom," informovala Bernadetta Múdra z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

V Košiciach sa narodil prvé dieťa nového roka

Prvým tohtoročným novorodeniatkom v roku 2014 v Košickom kraji je Dorotka, ktorá sa jednu minútu po polnoci narodila vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

"Bol to spontánny pôrod, dieťatko sa narodilo o 00.01 hodine. Miroslava Zlacká z obce Kráľovce, okres Košice okolie je prvorodička, otecko sa volá Marian a dcérke dali meno Dorota," povedala lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia FNLP pracovisko Rastislavova Júlia Frívaldská.

Dievčatko sa narodilo zdravé, bez väčších komplikácií, má 3430 gramov a 51 centimetrov. "Dorotka sa narodila hneď po polnoci, čo je určite kuriózne, nestáva sa to bežne. Trošku sme tomu aj pomohli, ale veľa sme pre to nemuseli urobiť, išlo to úplne samo, nerobili sme žiadne významné zásahy," dodala Frívaldská.

Prvým oficiálnym Košičanom, ktorý prišiel na svet v novom roku 2014 je Miško Mirga, ktorý sa narodil o 1.20 h. vo FNLP na Triede SNP v Košiciach.

"Chlapček má 2910 gramov, 49 centimetrov, je zdravý, bol to ukážkový pôrod, mamička Martina Mirgová je druhorodička, doplnil pre TASR lekár gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNLP pracovisko Trieda SNP Rastislav Dudič.

Prvého dieťaťa roku 2014 sa Bratislava do 1.30 h po polnoci nedočkala. "Na prvého novorodenca v novom roku zatiaľ čakajú vo všetkých troch pôrodniciach UNB," informovala Stano Maťašovská.