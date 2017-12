Lipšic hľadá prezidenta s príbehom, má ho Čarnogurský

Prezident by mal mať podľa šéfa strany Nova Daniela Lipšica za sebou silný príbeh. Má ho Miloš Zeman, ale aj Ján Čarnoguský. Názorovo sa však rozchádzajú.

1. jan 2014 o 12:18 SITA

BRATISLAVA. Strana NOVA rozhodne o podpore niektorému z prezidentských kandidátov zrejme v januári. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda NOVA Daniel Lipšic, komunálne voľby výraznejšie ovplyvnia tvár a fungovanie Slovenska ako prezidentské voľby.

„Nechcem prezidentské voľby nejako podceňovať, sú tiež vážne a dôležité, ale pri dnešnom postavení, nemáme silného prezidenta, ktorý ovplyvní životy ľudí. Nemyslím si, že prezident je ten, ktorý to vie tak ovplyvniť, že nebudú deti odchádzať do zahraničia, lebo nebudú si vedieť predstaviť na Slovensku slušný život,“ povedal Lipšic.

O kandidátovi rozhodnú aj voliči

NOVA nechce podľa Lipšica rozhodnutie o podpore prezidentského kandidáta ani naťahovať, ale ani sa nechce nikam ponáhľať. „Myslím si, že na to nie je dôvod,“ konštatoval.

O podpore niektorému z kandidátov má podľa Lipšica rozhodnúť širšia členská základňa, voliči a sympatizanti. Zatiaľ sú na kandidátov v strane veľmi rozdielne názory.

„Nie je žiadny kandidát, ktorý má prevažnú väčšinu. Sú viacerí, ktorí majú u niektorých podporu, ale žiadny nemá väčšinu,“ povedal predseda strany.

Prezident by mal byť podľa Lipšica autoritou v spoločnosti. „To znamená, je vždy fajn, keď má za sebou zaujímavý príbeh, ktorý môže byť aj kontroverzný. Mal by to byť človek, ktorý má zaujímavý, silný, aj keď v niečom možno aj kontroverzný príbeh,“ povedal.

Príkladom je Čarnogurský

Ako príklad spomenul českých prezidentov Václava Havla, Václava Klausa, či dnešného českého prezidenta Miloša Zemana. Zaujímavý príbeh podľa Lipšica má z kandidátov nepochybne Ján Čarnogurský.

„Svojim pohľadom na svet a najmä na zahraničnú politiku sa mne osobne on vzďaľuje. Poznáme sa dlhé roky a ja si ho za mnohé veci vážim a nielen za disent, aj za čas, keď po Novembri ´89 KDH pod jeho vedením nieslo zástavu boja proti Vladimírovi Mečiarovi,“ vyhlásil.

Lipšic považuje za veľmi dôležitého štátnika, ale názorovo sa výrazne rozchádzajú. Podľa neho totiž prezident dovnútra formuluje zahraničnú politiku, lebo je reprezentantom štátu.

„Neovplyvní, aké budú mať ľudia mzdy, akú budú mať prácu, aké budú mať vzdelanie, alebo zdravotníctvo, ale zahraničné vzťahy sú dôležité. Obávam sa, že tá jednoznačná orientácia Čarnogurského na Rusko, je pre mňa až taká prehnaná, niekedy až nepochopiteľná. Je to taký nekritický pohľad na všetko ruské, ktorý je mi vzdialený,“ dodal.