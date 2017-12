Kto exceloval na našich blogoch v roku 2013?

Za rok pribudlo na blogoch SME viac ako 28-tisíc článkov. Tu je náš výber toho, čo nás zaujalo.

1. jan 2014 o 17:43 Karol Sudor

Koncom tohto roka oslávia blogy SME 10. rok svojej existencie. Do tejto chvíle sa zaregistrovalo takmer 27-tisíc autorov, ktorí doteraz publikovali viac ako 345-tisíc článkov.

V roku 2013 pribudlo viac ako 28-tisíc textov. Urobiť z nich rebríček 10 najkvalitnejších sa nedá, keďže stále nik nevymyslel stroj na meranie kvality článkov. Pokúsili sme sa preto pripraviť aspoň subjektívny výber toho, čo nás zaujalo.

Dominika Sakmárová

Dominika sprevádzala Taiwancov po Slovensku. „Ja som aspoň tušila, že ma čakajú paličky a ryža a veľa, veľa ľudí na každom kroku. Oni asi celkom netušili. Aspoň tak som uvažovala, keď konečne dorazili. Sotva sme prekročili slovenské hranice, už ma A. poťahovala za rukáv: „ Domi, a kam išli všetci ľudia?“

Autorka teraz žije v Číne a cíti sa tam ako doma. Lebo ešte aj tam poznajú Krtka.

Boba Baluchová

Boba pracuje ako terénna rozvojová pracovníčka v Keni. Tušili ste, ako je to s ružami, ktoré sa k nám odtiaľ vozia?

„Cesta kenských ruží k slovenským zákazníkom a zákazníčkam trvá „iba" štyri dni: v prvý deň sa kvety pozbierajú z plantáží, na druhý deň sa dopravia lietadlom do Holandska (kde sa zaviažu a zabalia do kytíc), potom kvety zavŕšia svoju uhlíkovú stopu dvojdňovým prevozom kamiónom do distribučného skladu v SR. Napokon si kytičku, zabalenú v staniole, kúpite za pár eur v obchodnom reťazci, pričom až doma po odbalení zistíte krajinu pôvodu a v hlave si možno premietnete tisíce kilometrov, ktoré prekonala na ceste k vám. Platíte však za ňu omnoho vyššiu cenu.“ Prečo? Prečítajte si.

Peter Farárik

Peter je učiteľom a milovníkom geografie. Čo všetko sa dá pri jej výučbe využiť, môžete zistiť z tejto jeho rubriky.

Tušili ste však, že na slovenskej Wikipedii nesmú byť erby obcí a miest? Aj blogera šokovalo, ako sa u nás erby chránia autorským zákonom: „Situácia je celkom komická, keď si predstavíme, že podobná ochrana by sa vzťahovala aj na oveľa dôležitejšie štátne symboly, ešte komickejším je fakt, že symboly slovenských miest a obcí môžu byť súčasťou článkov na zahraničných mutáciách Wikipedie, nie však na slovenskej.“

Martin Dubéci

Tento autor sa motá okolo politiky, ale na rozdiel od väčšiny tých, čo sa o nej snažia písať (vrátane politikov samotných), zvyknú byť jeho články prínosné.

Prezradil trebárs, aké analýzy si dávajú vypracovať naši poslanci. Nachádzajú sa medzi nimi aj pikošky. Alebo inak – naše peniaze idú na samé „dôležité“ veci:

Pavol Paška dal už v roku 2007 vypracovať analýzu na tému Prihláška na OH.

Ján Richter sa v roku 2011 zaujímal o alternatívne možnosti vojenskej služby.

Mojmíra Mamojku zaujímala legislatíva upravujúca vek garantov študijných odborov.

Tibora Cabaja z dožívajúceho HZDS zaujímala Otázka imperatívneho mandátu poslancov národných parlamentov

Pre poslanca Maroša Kondróta Inštitút vypracoval podklady pre rozhovor s časopisom „Parlamentný kuriér - Etablujeme sa v eurozóne"

Kancelária NR SR chcela poznať Informácie z iných európskych parlamentov ohľadne pravidiel, ako majú do nich novinári povolený vstup - kedy, za akých podmienok a najmä v akom oblečení, tiež sa to týka rokovacích sál

Tom Nicholson

Toma netreba predstavovať, na Sme.sk určite neexistuje čitateľ, ktorý by ho nezaregistroval. Prináša zaujímavé témy, za ktoré občas skončí na polícii. Ako píše: „Ak, slovami Georgea Orwella, sloboda znamená právo vravieť ľuďom to, čo nechcú počuť, potom je sloboda na Slovensku ohrozená.“ Neveríte?

Pozrite sa, ako vám môže polícia na „pokyn zhora“ pokaziť meno tým, že vám doma urobí prehliadku, lebo „akože“ hľadá detskú pornografiu. Žiadnu síce nenájde, ale ospravedlniť sa? Načo?

Carlos Sotelo

Najznámejším Peruáncom na Slovensku je pravdepodobne Carlos. Cez blog nám približuje tamojšiu kultúru, zvyky, prírodu aj gastronómiu, ale prezrádza aj to, ako sa kedysi pasoval so slovenčinou. Napríklad so skloňovaním:

„V španielčine neskloňujeme žiadne slovo. Preto nám skloňovanie na začiatku robilo poriadny problém. Nechápeme, prečo sa slová majú meniť. Najväčší šok je vidieť, ako sa mení naše vlastné meno:

Vidím Carlosa

Poviem Carlosovi

Idem s Carlosom

Carlosov otec

O Carlosovej mame atď.

Najhorší je druhý pád. Na začiatku máme z neho pocit, že z našich mien vytvorí ženský tvar: Carlosa, Martina, Pedra, Juana, atď. Naše mená stratili so slovenčinou svoju mužnosť.“

Juraj Draxler

Možno aj vás tento rok rozčúlil ranking slovenských univerzít. Juraj vám odporúča, aby ste sa nad sebou zamysleli. Lebo ak nepoznáte kontext, môžete prísť k mylnému úsudku. Ten slávny „svetový rebríček“ totiž v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu.

„Chcete lepšie univerzity? Prestaňte vytvárať akýsi všeobecný, nekonštruktívny hluk. Hovorte o obsahu výuky, o tom, ako zlepšiť prístup učiteľov, riadiace procesy, materiálové vybavenie, a áno, aj PR schopnosti vedení univerzít. Sám som šokovaný, nakoľko sú rozšírené niektoré úplne bizarné praktiky. Nekúpiš si priamo odo mňa moju knihu? Nedostaneš zápočet. Dievčatá, po zápočet sa chodí ku mne domov. Samozrejme, že vám pomôžem vydať vašu publikáciu, stačí tam dať aj mňa ako spoluautora. Takéto veci by ma trápili oveľa viac ako pocit menejcennosti, že naša krajina niekde nie je uvedená,“ vysvetľuje bloger.



Transparency International

O treťom sektore si môžno (a neraz oprávnene) myslieť čokoľvek, táto organizácia však prináša mimoriadne dôležité informácie. Napríklad kto je s kým rodina na našich súdoch.

„Zo sudcovských priznaní za minulý rok vyplýva, že z 1383 aktívnych sudcov, ktorí minulý rok podali majetkové priznanie, má blízky rodinný vzťah k inému sudcovi či zamestnancovi na súdoch 277 z nich, čiže každý piaty. Len sedem zo 64 slovenských súdov (teda okresných, krajských, Najvyššieho a Špeciálneho) nemá v zamestnaní ani jedného sudcu, ktorý by mal aspoň jedného blízkeho niekde v justícii.“

Nataša Holinová

Nataša sa popri bežnej práci knižnej prekladateľky a redaktorky vo voľnom čase venuje ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, lebo im niekto ubližuje. Do médií dostala aj prípad pani Majerovej, ktorá sa kvôli jednej opatrovateľke nevedela dostať k vlastnej dcére. Okrem iného tam bolo podozrenie, že opatrovateľka to všetko nerobí len tak nezištne, ale ide jej aj o byt. Blogerka prípad nielen otvorila, ale sledovala ho celý rok a pol, kým celú kauzu neuzavrel súd.

Radovan Bránik

Tento autor už publikoval množstvo užitočných článkov, v ktorých si podal rôzne ľudské hyeny, okrem iného však identifikoval aj falošné profily blogerov, ktorí drukovali tej najsprávnejšej strane. Prínosné to bolo aj preto, že ďalších klamárov potom na blogoch aj Facebooku pomohli identifikovať samotní diskutéri.

Na záver dva bonusy – najčítanejší článok za rok 2013 napísal Marek Piváček. Jeho dôvody, pre ktoré je ešte stále verný svojej manželke, zaujali takmer 314-tisíc čitateľov. Za ním sa umiestnil Martin Kavečanky, ktorý opísal, ako sa v skutočnosti nakrúcal jeden diel Modrého z neba. Článok si otvorilo viac ako 311-tisíc ľudí.

Žiadny výber autorov či článkov nie je dokonalý. Potešíme sa preto, ak ďalšie tipy pridáte v diskusii.