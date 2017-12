Vyšetrovatelia majú v prípade vraždy Valka novú stopu

Z vraždy známeho právnika stále nikoho neobvinili. Stopa má jasne povedať či išlo o lúpežnú vraždu.

2. jan 2014 o 9:30 TASR





BRATISLAVA. Polícia má v prípade vraždy známeho právnika Ernesta Valka novú stopu. Podľa šéfa Národnej kriminálnej agentúry Daniela Goga by mohla zúžiť vyšetrovanie na jednu verziu.

Potvrdil to v rozhovore pre Hospodárske noviny.

"Nedávno sa objavila informácia, ktorú intenzívne preverujeme. V tomto štádiu je však predčasné hovoriť, kedy obviníme konkrétneho páchateľa. Verím, že to nebude dlho trvať. Informácia je celkom hodnoverná. Keď to preveríme až do konca, budeme sa môcť rozprávať aj o tom, že padlo obvinenie," povedal v rozhovore Goga.

"Po preverení novej stopy budeme aj my vedieť, aj keď možno nie so stopercentnou istotou, či to bola lúpežná vražda alebo nie," dodal.

"Bolo by dobré prestať špekulovať o motívoch vraždy. Verzií je viacero. Niektoré majú vyššiu relevantnosť, niektoré zase nižšiu. Bolo by predčasné, aby som to komentoval," zdôraznil neskôr policajný prezident Tibor Gašpar.

Pripustil však, že jedna z verzií sa javí ako najrelevantnejšia.

"Poprosím vás nechajme vyšetrovateľom a prokurátorom priestor na ich prácu. Keď budú výsledky, budete prví, ktorých budeme informovať," požiadal zase v tejto súvislosti novinárov minister vnútra Robert Kaliňák.