Hrušovský ide do volieb ako Voľba pravice 2014

Ak by Pavol Hrušovský v prezidentských voľbách uspel, chcel by diskutovať o zmene Ústavy v oblasti súdnej moci.

BRATISLAVA. Prezidentský kandidát KDH, Mosta-Híd a SDKÚ Pavol Hrušovský už vyzbieral 16-tisíc podpisov od občanov na podporu svojej kandidatúry.

"Za ten krátky čas, ktorý sme mali k dispozícii do konca kalendárneho roka, máme viac ako 16-tisíc podpisov občanov, ktorí súhlasia alebo chcú, aby som bol kandidátom na prezidenta," vyhlásil Hrušovský.

Hrušovský sa rozhodol podpisy zbierať aj napriek dostatočnej podpore poslancov národnej rady.

Sloganom Hrušovského kampane je "Spolu na to máme". Kľúčovým posolstvom je "Voľba pravice 2014".

Hrušovský chce byť iným prezidentom ako všetci doterajší. "Chcem byť normálny, ľudský, chcem byť jeden z občanov Slovenska," konštatoval.

Ako hlava štátu by Hrušovský otvoril diskusiu o zmene Ústavy v oblasti súdnej moci.

"Ako prvý krok by som urobil to, že by som pozval všetkých predsedov parlamentných strán a otvoril zodpovednú, odbornú, ale aj politickú diskusiu na zmenu tej časti Ústavy, ktorá upravuje súdnu moc," doplnil.

Fungovanie súdnej moci je totiž podľa Hrušovského jedným z najväčších súčasných problémov Slovenska.

"Tam by som hľadal konkrétne riešenia ako skvalitniť a uistiť občanov, že spravodlivosti sa na slovenských súdoch budú môcť domôcť," poznamenal.

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 15. marca. Na kandidatúru na prezidenta je potrebných buď 15 podpisov poslancov Národnej rady, alebo 15-tisíc podpisov pod petíciu od občanov, ktorí majú právo voliť do parlamentu.