Kaliňák by občianstvo vracal od leta

Pre súčasný zákon prišlo za tri a pol roka o slovenské občianstvo takmer sedemsto ľudí.

2. jan 2014 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Zmenami v zákone o občianstve by sa mohli poslanci parlamentu začať zaoberať v polovici tohto roka.

„V parlamente to očakávam v lete,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA minister vnútra Robert Kaliňák. Novelu má už rezort vnútra pripravenú, no chcú počkať na stanovisko európskych inštitúcií, s ktorými návrh konzultovali.

„Predpokladám, že na jar by sme mohli mať toto vyhodnotenie k dispozícii, a mohli by sme spustiť legislatívny proces,“ uviedol minister.

Nová legislatíva bude podľa ministra Kaliňáka spätne udeľovať občianstvo tým, čo podmienky podľa nového zákona spĺňajú, no v uplynulom období ich nespĺňali a občianstvo tak stratili.

Pre súčasný zákon prišlo za tri a pol roka o slovenské občianstvo takmer sedemsto ľudí. Jeho súčasné znenie totiž umožňuje stratu štátnej príslušnosti.

Presadila ho v roku 2010 vláda Roberta Fica ako reakciu na maďarský zákon o dvojakom občianstve. Ten umožnil, aby občianstvo Maďarska získali všetci ľudia, ktorých predkovia žili v Uhorsku a ovládajú maďarčinu. Kabinet Ivety Radičovej chcel zákon upraviť, ale zmenu sa presadiť nepodarilo.

Rezort vnútra sa rozhodol pri úprave zákona opierať aj o posudky expertov z oblasti medzinárodného práva. Novelu pripravovali s rezortom diplomacie a tiež Radou Európy či Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny.

Udeľovanie občianstva by malo byť po novom naviazané na trvalý pobyt. Znamenalo by to, že aj občan Slovenskej republiky by mohol nadobudnúť napríklad maďarské občianstvo a nestratil by pritom slovenské, ale za predpokladu, že má trvalý pobyt v Maďarsku.