Bugár: SMK postavila Bárdosa len pre svoje zviditeľnenie

Kandidát Pavol Hrušovský má podľa šéfa Mosta pozitívnejší vzťah k menšinám ako v minulosti.

2. jan 2014 o 15:01 SITA





BRATISLAVA. Strana maďarskej komunity (SMK) postavila podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára prezidentského kandidáta len pre zviditeľnenie značky.

Ako povedal Bugár v rozhovore pre agentúru SITA, z hľadiska SMK to nie je zlý ťah, ale z hľadiska Slovenska je veľmi zlý.

„Z množstva tých kandidátov na nesocialistickej strane je Pavol Hrušovský najlepší kandidát. My sme ho podporili preto už pred štyrmi mesiacmi,“ povedal s tým, že Jána Čarnogurského poznáme, ten by nikdy nezískal podporu voličov maďarskej národnosti, či už od SMK alebo od Mosta-Híd.

Radoslav Procházka nehlasoval a ovplyvnil aj poslancov OĽaNO, aby nehlasovali za vyriešenie zákona o dvojakom štátnom občianstve.

Peter Osuský zas podľa Bugára prispel k tomu, že padla vláda Ivety Radičovej. „Milan Kňažko pomohol Vladimírovi Mečiarovi. Kým u iných nevidím zmenu, u Hrušovského túto zmenu vidím,“ povedal predseda Mosta-Híd.

Hrušovský má podľa Bugára pozitívnejší vzťah k menšinám, ako mal pred desiatimi rokmi.

„To bolo vidieť napríklad pri vzniku univerzity v Komárne alebo v prejave pri 10. výročí založenia samostatnej SR a teraz pri výročí Cyrila a Metoda. Jednoznačne vidieť, že naráža na to, že mali sme spoločnú históriu a aby sme skúsili stavať na pozitívach z histórie. Nehovoriac o tom, keby nebolo KDH, keby nebol Hrušovský, tak napríklad v Radičovej vláde by neprešli napríklad rozhodnutia o zozname obcí, kde je možné používanie dvojjazyčného označovania obcí,“ zdôraznil Bugár.

Kandidát SMK na prezidenta Gyula Bárdos môže podľa Bugára osloviť voličov Mosta-Híd na juhu Slovenska.

„Keby to bol napríklad Pál Csáky, tak to by nehrozilo. Pána Bárdosa môžu podporiť aj niektorí naši voliči, ale to bude jeho zodpovednosť a zodpovednosť SMK, ak sa do druhého kola dostane človek, ktorého naši voliči nebudú môcť podporiť a ani voliči SMK,“ vyhlásil Bugár.

Podľa neho SMK tým môže docieliť, že bude permanentne svojich voličov držať v pohotovosti.