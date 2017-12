Lekárka: Pri konšpiráciách o farmabiznise sa chytám za hlavu

Jeden súdny lekár mi spomínal, že pre neho bolo strašným zážitkom pitvať vlastnú kamarátku a držať v rukách jej mozog. Ako vlastne v danej chvíli vnímate telo? Len ako biologický materiál?

Nikoho známeho som, našťastie, nepitvala, ani by som to nerobila. Pre mňa je pitva veľkou detektívkou, lebo cieľom je zistiť, čo presne sa stalo, že daný človek umrel. Preto na Slovensku ani neexistuje nič ako čiastočná pitva, že by sa trebárs „odpitvalo“ iba srdce. Vždy sa musí „spraviť“ celé telo, teda mozog aj všetky orgánové systémy.

Všetky po pitve končia opäť v tele?

Áno. Z orgánov sa odoberú vzorky a zvyšok sa vráti do tela. Samozrejme, už nie na pôvodné miesto, lebo to sa ani technicky nedá. Telo sa potom zašije hrubšou niťou, čo je však zväčša záležitosť zriadencov, nie lekárov.

V rámci výskumu ste sa v škole venovali polyfenolom z červeného vína. Čo ste zistili?

Bol to základný, teda nie aplikovaný výskum v rámci jednej študentskej práce. Vyhodnocovala som časť vzoriek z experimentu, v ktorom predtým podávali potkanom „suchý“ výťažok z červeného vína. S týmito výťažkami pracovalo a pracuje viacero ľudí a laboratórií s veľmi dobrými výsledkami. Pamätám si, ako nám jeden vedec z Francúzska opisoval svoj úžas, keď prvýkrát videl na tieto výťažky reagovať izolovanú cievu.

Cievu vybranú z potkana?

Áno. Istú dobu po vybratí totiž cievy ešte žijú. Prepláchli ich roztokom polyfenolov a sledovali, čo to urobí, či sa napríklad rozšíria. Tak to v základnom výskume funguje – niečo sa zistí, potom sa to snažíme pochopiť a vysvetliť, pričom zistíme celú kopu ďalších vecí.

Všetko to môže neskôr pomôcť ľuďom, či už kvôli látke, akú skúmame, alebo kvôli procesom, ktoré vďaka tomu lepšie pochopíme. Nikdy to však nie je práca jedného človeka či jedného tímu. Poznatky sa nabaľujú na seba ako snehová guľa, len rýchlosťou vločky po vločke.

Ako doktorandka ste neskôr začali skúmať vplyv prírodných látok, konkrétne kurkumy a piperínu, na cievy.

Bola to moja dizertačná práca. Najskôr som u potkanov podávaním istej látky vyvolala hypertenziu a potom som zisťovala, či kurkuma s piperínom zaberú tak, že sa tlak upraví do normálu.

To sa predtým nevedelo?

Nemala som k dispozícii žiadne články, ktoré by opisovali účinok na cievy, ale mala som mnoho iných, z ktorých som vedela, že to funguje na iné systémy v tele. Zabralo to však, v tom konkrétnom pokuse kurkuma aj piperín potkanom naozaj znižovali tlak.

Takto teda vzniká základ niečoho, z čoho raz potenciálne môže byť liek?

Veľmi zjednodušene áno. Samozrejme, táto konkrétna práca je len jeden čiastkový výsledok. Ak by sa to raz malo prostredníctvom liekov aplikovať v praxi, muselo by sa urobiť množstvo rôznych modelov, či už zvieracích, alebo in vitro na bunkách, prípadne na izolovaných orgánoch, a až keby to zjavne fungovalo aj tam, mohol by sa niekto chytiť klinického výskumu, ktorý by trval veľmi dlho a stál veľa peňazí.

Riešili ste v sebe niekedy aj etický problém? Mám na mysli prácu s pokusnými zvieratami.

Samozrejme, bez nich to však naozaj nejde, nové liečivá by nevznikli. Raz mi niekto povedal, že laboratórne zvieratá sú množené práve na to, aby sa na nich tie pokusy robili. Bez tohto cieľa by sa jednoducho ani nenarodili.

Áno, nie je to jednoduché, najmä ak tie potkany chodím tri mesiace kŕmiť, starať sa o ne, hladkám ich a hrám sa s nimi, je to však daň za výskum, ktorý má svoj zmysel. Bez toho by sme mali problém liečiť veľké množstvo chorôb.

Osobne nepoznám nikoho, kto by bol voči tým zvieratám ľahostajný a napríklad podával látku injekčne, ak ju môže trebárs namiešať do stravy, alebo žeby vôbec začal pokus, o ktorom by neveril, že môže priniesť niečo dôležité. Ono aj tí, čo by v tomto smere chceli ochraňovať zvieratá, sú radi, ak ich blízki v prípade potreby môžu využiť liek na rakovinu, vyvinutý práve vďaka takýmto pokusom.