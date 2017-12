Mezenská chce kandidovať: Členstvo v Únii treba prehodnotiť

Poslankyňa Obyčajných ľudí HELENA MEZENSKÁ by chcela ako prezidentka presadzovať priamu demokraciu.

3. jan 2014 o 19:49 Dušan Mikušovič

Vraví, že zvážiť treba aj účasť Slovenska v NATO.



Ešte na jeseň ste hovorili, že budete kandidovať iba ak sa objaví prieskum, v ktorom vás podporí sedemdesiat percent ľudí. Objavil sa?

„Neobjavil.“

Tak čo sa zmenilo?

„Neviem, či sa niečo zmenilo. Medzi ľuďmi, ktorí o mne vedia, by sme sa možno prepracovali k tým sedemdesiatim percentám ľudí, ktorí voči mne majú dôveru. Keď prišla naliehavá prosba od ľudí, aby som sa im neotočila chrbtom, naozaj nebolo ťažké s možnou kandidatúrou súhlasiť.“

Čiže už tých sedemdesiat percent netreba?

„Myslím si, že dobrý prezident má mať čo najširšiu občiansku podporu a o tú sa ja usilujem. Nikto nevylučuje, že k takejto podpore zo strany ľudí sa ktorýkoľvek kandidát môže dopracovať.“

Vy si trúfate na sedemdesiat percent vo voľbách?



„Ja sa v prvom rade neviem otočiť chrbtom k požiadavkám a naliehavým prosbám ľudí, ktorým prekáža stav na Slovensku.“

Koľko je takýchto požiadaviek?

„Veľa. Ale aj naliehavá prosba jedného presvedčeného človeka je pre mňa impulzom na to, aby som sa vážne zamyslela. Ja týchto ľudí neviem odmietnuť.“

Prečo by vás ľudia mali voliť?

„Pretože mi prekáža nečistota politického prostredia a veľká korupcia. A vďaka tejto korupcii je na Slovensku bieda. Pretože mi prekáža, že mladí ľudia už teraz študujú s tým, že sa uplatnia v zahraničí a že mnohé ženy musia utekať od rodín, aby zabezpečili vlastné živobytie. Čoraz viac ma oslovujú ľudia, ktorí majú problém s holým prežitím. Na druhej strane som svedkom rozhodovacích procesov v parlamente, kde sa prihráva miliónová pomoc subjektom, ktoré to tak nevyhnutne nepotrebujú.“

To, čo ste povedali, prekáža päť miliónom ľudí, ale to ešte neznamená, že by mali získať podporu vo voľbách. Vy ako kandidátka by ste to mali zmeniť. Ako?

„Tak, že začneme robiť niečo pre zmenu. A v poste prezidenta vidím veľkú šancu.“

Skúsme konkrétne. Čo by ste spravili počas prvých sto dní vo funkcii?

„S ľuďmi, s ktorými sa stretávam, by sme začali hľadať konkrétne kroky na to, akým spôsobom sa postaviť proti korupcii. To je najpálčivejší problém Slovenska.“

Ktorú z právomocí prezidenta by ste na to využili?

„Hlavne by som sa zasadila svojím vplyvom o to, aby sa do popredia dostali prvky priamej demokracie. Aby sa zvýšila účasť občanov v rozhodovacích procesoch. Mám na mysli využívanie referenda či petícií.“

Na svojej stránke píšete, že občania už dlho nepociťujú šťastie a radosť. Prečo si to myslíte?

„Cítim veľkú a stále viac narastajúcu záťaž na strane občanov.“

Kto ju spôsobuje?

„Politika. Zákony, ktoré sú prijímané. Aj vládna strana, ktorá ľuďom sľubovala istoty, ktoré neprichádzajú. Práve naopak, život bežných ľudí je zo dňa na deň ťažší.“

V poslednom čase sa veľa diskutuje o postavení tradičnej rodiny v spoločnosti. Myslíte si, že je dostatočne chránená?

„Som zástancom tradičnej rodiny, pretože zdravá rodina je zdravou bunkou spoločnosti.“

Podporujete registrované partnerstvá?

„Myslím si, že na riešenie tejto otázky naša spoločnosť ešte nedozrela. K tejto otázke treba nielen v parlamente, ale v celej spoločnosti otvoriť celospoločenskú diskusiu.“

Váš osobný názor?

„Ja som zástanca prirodzených hodnôt. Slovensko trápia iné témy. Ľudia sa zaujímajú o to, či budú mať prácu a dostatok zdrojov peňazí, aby vedeli pokryť svoje základné životné potreby. To je kľúčová vec, na ktorú ja zameriavam svoju pozornosť. Z podnetov, s ktorými sa obracajú na mňa, nezachytávam to, že by ich natoľko trápila otázka registrovaného partnerstva.“

Bavili sme sa, že ľudia by mali pociťovať šťastie a radosť. Nepociťovali by homosexuáli väčšie šťastie a radosť, ak by registrované partnerstvá mali?

„Myslím, že som sa k tomu dostatočne vyjadrila. Túto otázku treba najprv riešiť v celospoločenskej diskusii.“

Na jar nás čaká voľba šéfa Najvyššieho súdu. Kto by sa ním podľa vás mal stať?

„Vidíte, že sme svedkami, a netýka sa to len Najvyššieho súdu, ale aj Generálnej prokuratúry, že je tu snaha upevňovať moc aj v týchto inštitúciách. To pre mňa nie je signálom zdravého vývoja spoločnosti. Naopak, toto sú signály, ktoré nás upozorňujú na to, že je tu zámer upevňovať autokratívny režim a totalitnú moc.“

Šéfa Najvyššieho súdu nevolia politici v parlamente, ale Súdna rada. Reagovali by ste ako prezidentka na to, keby zvolili Štefana Harabina?

„Určite áno. Ako prezidentka by som mala väčší mediálny dosah, aby sa verejná diskusia k takýmto otázkam otvárala.“

Konkrétne, máte problém s osobou Štefana Harabina?

„Stačí mi, že vidím, akým spôsobom funguje súdny režim na Slovensku.“

Je zaň Harabin zodpovedný?

„Aj Štefan Harabin, ale to nejde stotožňovať len s jednou osobou. Slovensko sa prepadá v čoraz väčšej nevymožiteľnosti práva. Súdne procesy sú spomaľované, slovenský súdny systém sa vyznačuje veľkými prieťahmi. To nie je normálne a treba to zastaviť. Je dôležité vyvíjať tlak na to, aby tieto inštitúcie konali tak, ako treba.“

Veľa sa tu sťažujeme, ale ako prezidentka by ste to mali skôr riešiť. Ako?

„Tak, že na to budem upozorňovať.“

Čiže prezident by mal byť funkcia, ktorá bude na veci upozorňovať? Nemá právomoci ich riešiť?

„Určite má, to, že ich súčasný prezident nevyužíval, ešte neznamená, že jeho právomoci nie sú relevantné.“

Uvažovali by ste napríklad o výmene vedenia Ústavného súdu?

„Určite áno. Všade, kde sú podozrenia, že treba prehodnotiť zotrvanie činiteľov vo funkciách, to treba urobiť.“

Súhlasíte so spôsobom, ako bol do funkcie menovaný generálny prokurátor Jaromír Čižnár?

„Nie. Usilovala by som sa o to, aby takéto inštitúcie nikdy viac neboli obsadené politickými nominantmi. Jaromír Čižnár je politický nominant.“

Snažili by ste sa o jeho zosadenie?

„Áno.“

Je Jozef Čentéš, ktorého prezident nevymenoval, lepším kandidátom? Alebo by ste hľadali niekoho iného?

„Hľadala by som niekoho iného, lebo aj pána Čentéša považujem za straníckeho kandidáta. No považujem za nesprávne, že ho prezident Gašparovič nebol schopný za celé obdobie vymenovať.“

Vraveli ste, že by ste vymenili pani Macejkovú. Koho by ste si predstavovali na čele Ústavného súdu?

„Myslím si, že túto otázku treba otvoriť v celospoločenskej diskusii o tom, kto by mal zastávať túto funkciu. Malo by ísť o ľudí, ktorí disponujú odbornými, ale aj osobnostnými kvalitami.“

Využili ste prvky priamej demokracie aj pri voľbe predsedu Ústavného súdu?

„Mojim hlavným zámerom bude presadzovať čo najväčšiu účasť občanov vo verejných rozhodovacích procesoch.“

No týkalo by sa to aj tohto?

„To sa týka všetkého. Občania by mali rozhodovať aj o takýchto postoch. To je demokracia v praxi.“

To znamená, že ľudia by si mali priamo voliť ústavných sudcov? Viete si predstaviť, že by volili aj ďalších sudcov či napríklad vyšetrovateľov?

„Myslím si, že teraz je nevyhnutné podriadiť občianskemu rozhodovaniu obsadzovanie tých najvyšších pozícií v štáte. Od toho sa bude čistiť celá spoločnosť čiže všetky ďalšie nižšie aj stredné úrovne riadenia spoločnosti.“

Čiže sudca, ktorý by sa chcel stať šéfom Ústavného súdu, by si robil kampaň? Alebo ako by sa o ňom ľudia dozvedeli?

„To už by bolo vecou vývoja. Myslím, že v ľudovom porekadle, že ryba smrdí od hlavy, je veľká pravda. Ak nastavíme na najvyšších úrovniach čisté riadenie, som presvedčená, že postupne sa to bude žiaduco šíriť ďalej.“

Hovoríte o priamej demokracii a o tom, že by ľudia mali rozhodovať sami. Ale veď ľudia sami rozhodli o predsedovi vlády, ktorého kritizujete a pri ktorom hovoríte o praktikách totalitnej moci. Nie je azda výsledkom slobodnej voľby?

„Možno slobodnej, ale nie informovanej.“

Čiže ústavných sudcov by mali voliť ľudia, ktorí budú informovaní?

„Áno, ak si na najvyšších miestach ľudia zvolia plne informovaným súhlasom svojich skutočných zástupcov, očakávam, že postupné obsadzovanie nižších úrovní bude rovnaké.“

No zrazu sme sa posunuli od slobodnej voľby po to, že voľba bude informovaná. To sa bude nejako kontrolovať, či taká bola?

„Kontrola bude vyplývať práve z čo najväčšej informovanosti. Ale objektívnej informovanosti, ktorá dnes na Slovensku zabezpečená nie je.“

Na základe čoho vieme povedať, že pán Fico bol zvolený neinformovane, no ústavných sudcov dajme tomu za tri mesiace zvolíme informovane?

„Za tri mesiace to nebude. Chce to prirodzený vývoj. Najprv uvidíme, ako dopadnú voľby prezidenta, a potom uvidíme, čo sa bude odohrávať ďalej.“

Ako zabezpečiť to, aby nejaké referendum bolo úspešné? V histórii bolo úspešné len jedno.

„Tak, že budeme aktivizovať občanov. A to sa dá. Sama vidím, ako sa okolo mňa aktivizuje čoraz viac ľudí. A úprimne sa teším z toho, že prebúdzam ľudí, ktorí boli apatickí, nezaujímali sa o verejné dianie, no dnes chcú mať vplyv na to, kam smeruje Slovensko.“

Stačí počet ľudí, ktorí sa aktivizuje okolo vás na to, aby sme tu mali funkčnú priamu demokraciu?

„Verím, že sa aktivizácia ľudí bude stále zvyšovať. Cielene na tom pracujem.“

Mali by sa aj vo funkčnej priamej demokracii zachovávať kvóra, ako je to v prípade referenda dnes?

„Kvóra je potrebné znižovať.“

Čiže sa môže aktivizovať len menšina, pretože kvórum bude nižšie, ako je dnešná polovica všetkých voličov?

„V týchto začiatkoch treba kvórum znížiť, lebo ľudia sú dnes ustráchaní, demotivovaní a dezorientovaní, a často boli manipulovaní tými, ktorí sa dostali k moci.“

Ako vieme, že ľudia, ktorí sa aktivizujú okolo vás, manipulovaní nie sú?

„Pretože ja potrebujem žiť v pravde. Dnes už ľudia nebudú chcieť byť manipulovaní, už sa nedajú klamať.“

Keď budeme realistickí, šanca na to, aby ste sa dostali do druhého kola, je zatiaľ minimálna. Aký význam potom bude mať vaša kandidatúra?

„Všetko má svoj význam. Informovanie ľudí, osveta, ukázanie toho, že je možné voliť aj takého kandidáta, ako som ja.“

Jediným reálnym účinkom bude, že v prvom kole odoberiete hlasy niektorému z iných kandidátov. Komu by ste ich najradšej ubrali?

„Takto ja nerozmýšľam. Nekalkulujem.“

Tak inak, ktorého z kandidátov by ste podporili, ak by ste sa do druhého kola nedostali?

„Som zástancom voľby z presvedčenia. Z tých kandidátov, ktorí sú mi známi, by som nebola schopná voliť z presvedčenia ani jedného. Nepresvedčili ma, že by boli schopní úprimne zastávať potreby občanov.“

V parlamente ste sa prihlásili k Memorandu slobodného občana, ktoré hovorí, že by politické strany mali byť zrušené. Súhlasíte?

„Vidíte sám, že zlyhali. Politickým stranám už ľudia neveria. Prirodzený budúci vývoj vecí nám ukáže, že stranícky princíp bude vo veľkej miere eliminovaný.“

Ako?

„Nárastom nespokojnosti ľudí s tým, ako je riadená krajina.“

A ten spôsobí čo? Čo sa konkrétne stane?

„To uvidíme. Ja mám potrebu robiť všetko preto, aby došlo k čo najvyššiemu preklopeniu potrieb ľudí na parlamentnej pôde. To sa teraz nedeje. Čo trápi ľudí, parlament nerieši.“

Vaši podporovatelia zároveň požadujú, aby verejnoprávne médiá ľuďom dali vysielací okruh pod kontrolou občanov. Ako má také vysielanie vyzerať?

„Kladiete mi už veľmi konkrétne otázky, na ktoré ešte bude čas. Dnes verejnoprávne médiá neinformujú objektívne, čím zneužívajú verejné prostriedky. Tým, že vytvoríme občiansku diskusiu na pôde verejnoprávnych médií, napravíme tento stav.“

V memorande sa píše aj o vlastnej mene. Ste za zrušenie eura a znovuzavedenie koruny?

„Vstup do eurozóny zhoršil ekonomickú situáciu mnohých rodín.“

Opäť len hovoríme, čo je zlé, ale nespomíname riešenie.

„Treba sa zamyslieť nad tým, čo s tým ideme robiť.“

Čiže mala by vzniknúť celospoločenská diskusia?

„Áno, opäť. Spoločenským diškurzom za čo najvyššej účasti ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa budeme zamýšľať nad tým, čo s týmto stavom budeme robiť. A spoločne s tým budeme prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh.“

To vyzerá, že odpoveďou na akýkoľvek problém v tejto krajine je vznik celospoločenskej diskusie.

„No ale toto je hlavný pilier demokratickej spoločnosti. Diskusia a dialóg, ktorý tu chýba.“

Ale veď o vstupe do EÚ sme rozhodli v referende čiže prostredníctvom priamej demokracie.

„No ale o vstupe do eurozóny sme už nerozhodovali. Tak ako sme nerozhodovali o eurovale.“

No ale vy ste povedali, že by ste prehodnocovali celkovo naše integračné snahy.

„Určite áno.“

Nepopreli by sme tým vôľu občanov vyjadrenú v referende?

„Možno aj občania sú nastavení tak, že potrebujú prehodnotiť, či sa naplnili očakávania toho, čo nám mal priniesť vstup do Európskej únie.“

Ako by ste v tomto prípade hlasovali vy osobne?

„Bez toho, že by som mala objektívne informácie, nie som pripravená sa rozhodnúť. Musíme spraviť najprv audit toho, čo nám vstup do EÚ dal a čo nám vzal. Na základe toho sa môžeme správne a informovane rozhodnúť.“

Naznačujete možnosť vystúpenia z Európskej únie. Čo NATO?

„Naznačujem potrebu prehodnotenia nášho členstva v Európskej únii.“

A čo sa týka NATO?

„Rovnako.“

Nechali by ste k tomu, predpokladám, vzniknúť celospoločenskú diskusiu...

„Samozrejme. Nech sa odborná aj laická verejnosť môže v čo najširšej miere k tejto otázke vyjadriť.“

Nechcete tak trochu od občanov, aby robili prácu, ktorú máte robiť vy? Priznávate, že nemáte objektívne informácie a nie ste pripravená sa rozhodnúť. Ako ich majú získať ľudia?

„Každý poslanec, aj prezident, má byť zástancom ľudí. Väčšinového názoru. Objektívnymi informáciami nedisponujem aj preto, že mi ich získanie odsúhlasením poslaneckého prieskumu nechcú umožniť. “

Čiže váš názor by sa mohol meniť podľa toho, ako by dopadol väčšinový názor ľudí?

„Ten by sa upravoval a korigoval podľa toho, ako by prebiehal celospoločenský diškurz. Tieto otázky treba otvoriť a riadne ich komunikovať, na základe objektívnych faktov.“

Niektorí vaši podporovatelia organizovali protesty v Bratislave, počas ktorých sa ľudia snažili dostať do budovy rozhlasu či univerzity. Ako by to vyzeralo, keby sa tam dostali?

„Rozumiem nespokojnosti občanov, pretože ja sama som nespokojná s tým, ako je riadený tento štát, aj s tým, že verejnoprávne médiá nie sú schopné objektívne informovať spoločnosť.“

Je nespokojnosť dostatočným ospravedlním toho, že niekoľko desiatok ľudí sa snaží vtrhnúť na univerzitu či vyvaliť dvere na budove rozhlasu?

„Nespokojnosť nie je dôvodom na násilie, to určite nie. Som proti násiliu a odmietam ho v akejkoľvek forme.“

Raz ste povedali, že v parlamente je príliš veľa tučných ľudí, ktorí potom nedokážu rozmýšľať. Bojovali by ste ako prezidentka aj proti obezite?

„Bojovať nie, slovo boj zo svojho slovníka vynechávam. Keď, tak sa snažím vplývať vlastnými postojmi na uvedomenie iných ľudí.“

Čiže, ako prezidentka by ste aj inšpirovali ľudí k zdravšiemu životnému štýlu?

„Určite áno. Som presvedčená, že ak otvoria svoje srdcia a budú počúvať svoj vnútorný hlas, ten ich nasmeruje na správne cesty vlastným životom.“