Glváč chce na jar rozhodnúť o nákupe lietadiel Spartan

Dopravné lietadlá vysúťažili ešte za ministra Jaroslava Bašku, no na ich nákup neboli až doteraz peniaze.

4. jan 2014 o 12:19 tasr

BRATISLAVA. Na jar tohto roka by už malo ministerstvo obrany vedieť, ako bude financovať nákup veľkých dopravných lietadiel C-27J Spartan od talianskej spoločnosti Alenia Aermacchi.

Slovensko stroje vysúťažilo ešte v čase, keď rezortu obrany šéfoval Jaroslav Baška (Smer). Ministerstvo však nové lietadlá zatiaľ pre nedostatok peňazí nekúpilo.

Prioritou sú stíhačky a vrtuľníky

"Zadali sme úlohu, aby sme našli dlhodobé financovanie. Predpokladám, že na jar 2014 bude toto jasné a podľa toho posúdime nákup týchto lietadiel," povedal minister obrany Martin Glváč.

Prioritou ministerstva je však vyriešenie otázky stíhacieho letectva a obmeny vrtuľníkov.

"Potrebujeme dopravné letectvo, ale tie zdroje sú obmedzené," dodal. Šéf rezortu by sa podľa vlastných slov chcel ešte pozrieť na pôvodnú súťaž.

Rovnako naznačil, že v prípade, ak by prišlo k nákupu lietadiel, tie by nevyužívala iba naša armáda, ale mohli by si ich prenajať aj iné krajiny.

"Ide o to, aby sme si vedeli lietadlá navzájom požičiavať a aby sme si vedeli navzájom cvičiť my našich pilotov na strojoch, ktoré ponúkajú iné krajiny a oni zase na našich," ozrejmil možnosti Glváč.

Ako príklad uviedol Maďarsko, ktoré si spolu so Švédskom prenajíma letové hodiny.

"Aj tu je cesta. To lietadlo potom neslúži len ozbrojeným silám, nestojí na základni, ale vie si ho prenajať aj iná krajina," dodal šéf rezortu obrany.

Sovietskym An-26 končí životnosť

Slovenská armáda v súčasnosti disponuje dopravným lietadlom Antonov An-26 ešte sovietskej výroby. Stroju však postupne končí životnosť niektorých komponentov.

Minulý rok ministerstvo investovalo do obmeny malých dopravných lietadiel L-410. Armáda má v súčasnosti sedem lietadiel tohto typu.