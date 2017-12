Na osemročné gymnáziá by mohli ísť žiaci na základe testov piatakov

Minister Dušan Čaplovič trvá na tom, aby na osemročné gymnáziá išlo iba päť percent piatakov.

4. jan 2014 o 21:08 TASR

BRATISLAVA. Na osemročné gymnáziá by už v najbližších rokoch mohli prijímať na základe dobrého výsledku z testovania piatakov.

Štát chce obmedziť počet žiakov prijímaných na tento typ škôl.

Už v tomto školskom roku malo ísť na osemročné gymnáziá len päť percent piatakov. Opatrenie by však prinieslo problémy najmä v Bratislavskom kraji, kde je veľa týchto gymnázií.

Poslanci Národnej rady tak opatrenie zmrazili na ďalšie dva roky.

Za toto obdobie musí štát vymyslieť mechanizmus, ako obmedziť prijímanie piatakov na osemročné gymnáziá.

Čaplovič: Päť percent požaduje OECD

Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý zastrešuje tzv. monitory a písomné maturity, hovorí, že žiaci by sa mohli na tieto školy dostať práve podľa výsledkov Testovania 5.

Tento rok už monitorom prešlo asi dvetisíc piatakov, na budúci rok ich čaká generálka a v roku 2015 budú piataci prvýkrát otestovaní naostro.

Nápad prijímať piatakov podľa dosiahnutého výsledku v testovaní sa pozdáva aj šéfovi rezortu školstva Dušanovi Čaplovičovi (Smer).

"Podporujem budúci kvalitatívny výber do piatich percent z populačného ročníka na základe testov piatakov, ktoré sa pripravuje a tohto roku prebehli pilotné projekty," povedal minister.

Ak osemročné gymnáziá patria najtalentovanejším deťom, treba podľa neho určiť pravidlá, ktoré rozlíšia vedomosti a nadanie detí.

Rešpektovanie päťpercentnej kvóty je podľa ministra dlhoročnou požiadavkou OECD.

"Od roku 1991 to mali byť excelentní žiaci s orientáciou na matematiku, fyziku a chémiu a z tejto cesty sa za desaťročia zišlo, postupne sa znižuje kvalita, o čom svedčia aj posledné výsledky PISA 2012," zdôraznil minister.

Najviac škôl by stratil Bratislavský kraj

Päťpercentný limit pre prijímanie na gymnáziá, ktorý zaviedol ešte exminister Ján Mikolaj v roku 2008, no bývalý minister Eugen Jurzyca ho odložil o dva roky, by spôsobil problémy najmä v Bratislavskom kraji.

Prepočtom na počet piatakov na základných školách túto jeseň vyšlo, že jedno osemročné gymnázium v Bratislavskom kraji môže v školskom roku 2014/2015 prijať sedem, pri niektorých školách osem žiakov.

Šéf kraja Pavol Frešo (SDKÚ) v októbri tvrdil, že ak sa zákon nezmení, niektorým osemročným gymnáziám hrozí zánik.

Päťpercentné kvórum podľa neho nebolo odborne nastavené a riešením by mohol byť napríklad jednotný test pre celé Slovensko, na základe ktorého by sa na osemročné štúdium dostali deti, ktoré na to majú.