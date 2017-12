Optička: Vo väčšine optík vám hrozí poškodenie zraku

Tvrdíte teda, že v optikách robia najčastejšie diletanti bez vzdelania vo fachu?

Poviem to na príklade. Kedysi som pracovala v istej očnej optike v Bratislave. V okruhu 500 metrov bolo spolu 13 optík. Očného optika by ste našli v troch z nich. A to už bol slušný pomer, inde je to ešte horšie. Dobrá optika je teda možno každá štvrtá. Tri štvrtiny nevyhovujú zákonným kritériám.

Ste v dozornej rade Optickej únie Slovenska. Prečo nemáte na stránke zoznam čiernych ovcí? Kto má robiť osvetu a dištancovať sa od diletantov, ak nie únia?

Robíme minimálne to, že ak sa o takej optike dozvieme, informujeme o tom štátnu správu. Kontrolnú činnosť však vykonávať nemôžeme. Keď ju však robí štát, tiež je bezzubý. Jedna optika dostala pokutu 1700 eur, vraj takú ešte žiadnej optike nedali. Ide pritom o sieť, ktorá má asi 30 predajní a denná tržba len jednej z nich v istom obchodnom centre je 5000 eur. Na čo sa hráme, keď aj pokuty sú výsmechom?

Zoznam čiernych oviec, samozrejme, existuje, ale zverejniť na webe ho nemôžeme, lebo by nás mohli napadnúť za ohováranie.

Ak napíšete pravdu, že v optike X nemajú žiadneho odborníka, tak to nie je ohováranie.

Je to problém, lebo eldorádo panuje aj v slovenskej justícii. Pri fungovaní našich súdov a štátnej správy by sme sa pochovali ešte skôr, než by sme vôbec začali.

Ako sa má potom zákazník dozvedieť, ktorá optika ohrozuje jeho zdravie? Ak kritizujem pomery, musím byť konkrétny. Čo môže robiť laik? Optiky sú na každom kroku, ale vy tvrdíte, že 75 percent z nich je zlých.

Únia začala vyrábať nálepky na vchodové dvere optík, ktoré zákazníkom už pri vstupe napovedia, či sa má otočiť, alebo vojsť. Nálepky dostávajú len tí, kde je garancia, že tam pracujú odborníci.

Všetci bez nálepky sú rizikoví?

Nie, lebo bezpečné môžu byť aj iné optiky. Nie každý optik je členom našej únie.

Ako sa potom zorientovať? Vidím optiku, v nej tetu, ktorá niekomu prístrojom meria zrak a ešte má na sebe aj biely plášť. Na základe čoho sa mám rozhodnúť?

Hľadala by som referencie vo svojom okolí, napríklad u kamarátov, ktorí nosia okuliare, lebo tí už niekam chodia. Pseudooptiky sa zameriavajú najmä na nováčikov, ktorí o problematike nič nevedia. A dala by som aj na svoj osobný pocit. Ak vám v predajni na všetko pritakajú, je to zlé.

Primárnu chybu však robí štát, lebo optiky bez odborníkov by ani nemali byť otvorené. V Bratislave je asi 100 optík, pričom minulý rok ukončilo odborné štúdium v tomto meste len osem študentov denného štúdia. Tento rok ich nebude viac ako šesť. To už nehovorím o tom, že tu bolo až 10-ročné vákuum, keď optiku v Bratislave neštudoval nik.

Legislatívu pritom máme nastavenú dobre, akurát nefungujú kontrolné mechanizmy. Keby fungovali, nemohla by tu existovať firma, ktorá sa neuchytila nikde na západe, ale len v krajinách V4. Vyspelá Európa ju vyhnala, lebo ide o čistý „ofajč“, predáva len šmejdy.

Na aktivity Optickej únie Slovenska sa dá pozerať aj tak, že vám ide najmä o obmedzenie konkurencie na trhu.

To nie je pravda. Aj vy predsa máte Slovenský syndikát novinárov.

Nepoznám príčetného novinára, ktorý by v ňom bol. Stavovské združenia ako vaše však vždy fungujú na princípe lobingu, aby pre svojich členov vydupali čo najviac. Menej optík by, logicky, znamenalo vyššie ceny.

Po revolúcii sme sa stali príliš liberálnymi. Som vyštudovaná ekonómka a vidím, že kým vonku sa voľný trh v tomto segmente postupne vyprofiloval a štát robí do voľnej súťaže premyslené zásahy, tu si stále myslíme, že všetko treba nechať výhradne na trh, lebo ten to vyrieši. No nevyrieši.

Predsa jasne vidíme, že dnes môže obchádzaním zákona optiku prevádzkovať každý aj bez toho, aby v nej zamestnával odborníka. Žiadnej konkurencie sa nebojím, ale chcem, aby mi konkuroval niekto, kto sám vyštudoval optiku, alebo, ako môj partner, optometriu, vyznal sa vo svojom fachu a robil to poriadne tak, aby zákazníkovi nemohol ublížiť. Lenže tu stále platí – ak niečomu nerozumiem, tak sa toho nebojím a idem v tom podnikať.