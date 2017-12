Lídrom eurokandidátky SaS bude opäť Ján Oravec

Liberáli chcú v europarlamente najmenej jedného poslanca. Podľa Richarda Sulíka je z Únie veľa ľudí sklamaných.

6. jan 2014 o 11:55 SITA





BRATISLAVA. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec bude lídrom kandidátky SaS do volieb do Európskeho parlamentu.

Oravec viedol eurokandidátku aj v posledných eurovoľbách v roku 2009. Jej zvyšok oznámia v polovici januára po nominačnej republikovej rade.

„Chceme minimálne jedného europoslanca, ak by sme nemali ani jedného, vnímal by som to ako výrazný neúspech. Osobne dúfam, že sa budeme preferenčne baviť o dvojcifernom výsledku pre SaS,“ konštatoval predseda strany Richard Sulík.

Šéf liberálov sa domnieva, že ako téma už možno nebude zaujímavý euroval, keďže sa ukázalo, že ide o bezzubý neúčinný nástroj.

„Ukazuje sa, že Brusel zasahuje do každodenného života ľudí veľakrát čistými nezmyslami typu obmedziť výkon vysávačov, zakázať kaderníčkam nosiť vysoké podpätky pri ich práci a podobne,“ vysvetlil.

Veľa ľudí podľa neho tiež začína byť sklamaných z Európskej únie, pretože bruselské elity ignorujú, čo chcú ľudia nielen na Slovensku ale v celej Únii.

„Preto si myslíme, že my ako strana, ktorá je síce za to, aby Slovensko bolo v Európskej únii, ale sme proti tomu, aby sme slepo súhlasili s každou hlúposťou, ktorá príde z Bruselu, tak vie byť dobrou voľbou a toto budeme ľuďom intenzívne komunikovať,“ uzavrel Sulík.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v máji 2014.