Opravy a spresnenia (6. 1. 2014)

6. jan 2014 o 18:47 SME

V stredu 6. novembra 2013 sme v článku Jobbik si robí kampaň aj v Komárne napísali, že Peter Pallér vedie na komárňanskej univerzite základnú organizáciu mládežníckeho združenia Via Nova, ktoré má blízko k Strane maďarskej komunity. Vychádzali sme pritom z informácií samotného združenia, podľa ktorých si v škole Via Nova založilo svoju pobočku. Podľa vedenia školy však Via Nova nemá na univerzite Jánosa Selyeho formálne zaregistrovanú základnú organizáciu.

V piatok 3. januára sme v článku Na Donovaloch sypali triedený odpad do jedného auta napísali, že poslanec Juraj Droba je z SaS. Spomínanú stranu už opustil, dnes je členom strany Nova-Dohoda.

V rovnaký deň sme v článku Rosettu zobudia v januári nesprávne preložili citát manažéra misie Stephana Ulameca. Misia pristane na kométe, nie na planéte. Sonda sa tiež nezobudí po desiatich rokoch spánku, v hibernačnom móde bola od roku 2011.