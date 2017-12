Po Čižnárovi vyberie Smer aj špeciálneho prokurátora

Dušan Kováčik zatiaľ nehovorí, či bude znovu kandidovať za šéfa úradu.

6. jan 2014 o 19:30 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Okrem predsedu Najvyššieho súdu sa bude v tomto roku voliť aj nový špeciálny prokurátor.

Súčasnému šéfovi Úradu špeciálnej prokuratúry Dušanovi Kováčikovi vyprší päťročné funkčné obdobie v auguste. Meno jeho možného nástupcu zatiaľ nie je známe.

Kováčik v piatok neodpovedal, či sa chystá opätovne o post uchádzať. Funkciu už zastáva druhé funkčné obdobie. Zákon jeho ďalšiu kandidatúru nevylučuje.

O Kováčikovi sa vlani hovorilo ako o možnom adeptovi na funkciu generálneho prokurátora po Jozefovi Čentéšovi. On to však odmietol s vysvetlením, že nemá takú ambíciu.

Smer napokon zvolil Jaromíra Čižnára, ktorý je bývalým spolužiakom premiéra Roberta Fica.

Rozhodne Smer

Čo riešil... ... a nevyriešil nahrávka hlasu podobného Robertovi Ficovi o čiernych peniazoch pre Smer,

o čiernych peniazoch pre Smer, zmluva o nároku podnikateľa Ľubomíra Blaška na posty v prvej vláde Smeru ,

, emisie a nástenkový tender ,

, pochybné financovanie SDKÚ cez schránkové firmy,

SDKÚ cez schránkové firmy, kauza Gorila.

Špeciálneho prokurátora volí parlament na návrh generálneho prokurátora, teda Čižnára.

V roku 2009 vtedajší šéf prokuratúry Dobroslav Trnka navrhol s Kováčikom ešte Petra Šufliarskeho. Ten sa po Čižnárovom nástupe stal jeho námestníkom.

Špeciálnej prokuratúre sa za desať rokov pod Kováčikovým vedením nepodarilo vyriešiť žiadnu väčšiu kauzu korupcie v politike.

Bez výsledku je po dvoch rokoch aj vyšetrovanie kauzy Gorila, ktorú Kováčik tiež dozoruje.

V novembri minulého roka pre Hospodárske noviny povedal, že zvažuje zrušenie špeciálneho tímu, ktorý Gorilu vyšetruje, lebo výsledky nie sú žiadne.

„Nemôžem sa uspokojiť s tým, aby mi niekto povedal, že sme tam, kde v januári 2012. Po stovkách úkonov sme sa museli niekam posunúť. Reálne to vidím tak, že vec by bolo možné ukončiť a rozhodnúť do prvého polroka 2014,“ tvrdil.

Kto je gorila

Kováčik odmieta odpovedať, či v kauze vypočuli premiéra Roberta Fica a jeho extajomníka Františka Határa, ktorý v decembri náhle zomrel.

Vyšetrovanie zatiaľ nedalo odpoveď ani na základnú otázku, či spis Gorila je dielom SIS, alebo ide o podvrh.

Najväčšou vyriešenou kauzou je korupcia na Úrade vlády za éry Ivety Radičovej. Jej bývalého poradcu Martina Novotného čaká koncom januára proces na špeciálnom súde.