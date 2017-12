Čaplovič zlepšil firme obchod so štátom. Sám sa zaviazal platiť viac

Deň pred Vianocami ministerstvo predĺžilo a zlepšilo zmluvu na dovoz učebníc firme, ku ktorej mal blízko Maňka.

6. jan 2014 o 21:04 Mária Benedikovičová

Deň pred Vianocami ministerstvo predĺžilo a zlepšilo zmluvu na dovoz učebníc firme, ku ktorej mal blízko Vladimír Maňka.

BRATISLAVA. Firme Xepap, kde majú podiel bývalí spoločníci podpredsedu Smeru Vladimíra Maňku, minister školstva Dušan Čaplovič zo Smeru deň pred Vianocami bez súťaže predĺžil zmluvu o tri roky a zaviazal sa jej platiť viac.

Ministerstvu už nebude fakturovať iba poplatok za každú učebnicu či CD, ktoré do škôl rozvezie, ale každý mesiac bude mať nárok aj na paušálnu odmenu 14 570 eur.

Len na odmenách za tri roky dostane vyše 520-tisíc eur.

Na otázku, prečo nevypísali súťaž, ministerstvo odpovedalo, že využilo možnosť predĺžiť zmluvu, ktorú dohodol minister Jurzyca.

„Ak by bola súťaž, určite by sme do nej išli,“ povedal Peter Skubák, majiteľ spoločnosti Ad Rem, ktorá rozvážala učebnice 20 rokov.

Dodatky k zmluvám v minulosti kritizoval premiér Robert Fico. Často spomínal kauzu Branisko z čias vlády Mikuláša Dzurindu. Desiatkami dodatkov sa podľa Fica umelo zvyšovala cena za tunel.

Firma Xepap robí s učebnicami od marca 2011, cez elektronickú aukciu ju vybral ešte nominant SDKÚ Eugen Jurzyca.

Podľa zverejnených faktúr jej ministerstvo dosiaľ vyplatilo vyše 1,9 milióna eur.

Maňka veľa cestuje

Zmluva Dušan Čaplovič dodatkom z 23. decembra vyškrtol zo zmluvy, že všetky náklady sú zahrnuté v paušálnom poplatku za učebnicu či CD,

zaviazal sa platiť firme aj mesačnú odmenu 14 570 eur,

poplatok 0,204 eura za každú učebnicu, pomôcku či zošit za 1,80 eura s DPH za 100 kusov CD či DVD, zostal.

Xepap odmieta, že by jej k predĺženiu a zlepšeniu zmluvy s ministerstvom pomohlo, že bola v minulosti previazaná na podpredsedu Smeru Vladimíra Maňku.

Maňkova manželka Viera bola kedysi v Xepape spoločníčkou. Dnes je tam jedným z dvoch spoločníkov zvolenská firma I. G. Rent podnikateľov Antona a Vladimíra Barborášovcov zo známejšej firmy Investex, kde býval Maňka partnerom.

„Firmu som predal už dávno. Nič s tým nemám. Ani sa nestretávam s Barborášovcami,“ reagoval Maňka.

Aj Anton Barboráš hovorí, že s Maňkom žiadne obchodné vzťahy nerieši. „Je mimoriadne zaneprázdnený človek, ktorý je stále na cestách. Ja tiež. Naposledy som sa s ním videl možno pred viac ako polrokom.“

Hovorí, že ani nevie, na čom sa Xepap s Čaplovičom dohodol, lebo I. G. Rent do aktivít firmy nevstupuje.

Konateľ Xepapu Marcel Kučera odpísal, že ministerstvo ich vyzvalo na rokovanie o predĺžení zmluvy. S Maňkom vraj nie je v žiadnom kontakte.

„Ministerstvu školstva boli vyčíslené náklady za služby nad rámec podpísanej zmluvy,“ odpovedal na otázku, ako sa im podarilo ministerstvo presvedčiť, aby platilo navyše.

Starostliví opatrovatelia

V dodatku k zmluve, ktorý Čaplovič podpísal 23. decembra, sa spomína, že paušálnu odmenu bude firma brať „za uskladnenie (vrátane starostlivej opatery o učebnice), stráženie a poistenie uskladnených učebníc“.

Jurzyca v zmluve z roku 2011 pritom dohodol, že už v poplatku za každú učebnicu či CD sú „zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy“. Zarátané boli skladné aj poistné za učebnice, len stráženie skladov zmluva nespomínala.

Spomínanú časť zmluvy ministerstvo teraz zrušilo a nahradilo tým, že Xepapu patrí paušálna odmena, lebo musí dlhodobo skladovať „enormné množstvo učebníc“, čo si vyžaduje „vynakladanie neprimerane vysokých prostriedkov v celkovej výške 14 570 eur mesačne“.

Odmenu musí podľa dodatku dostať, aj keby boli sklady poloprázdne.

Ministerstvo v piatok neprezradilo, koľko, akých učebníc a ako dlho treba skladovať, a prečo ich nerozvezú školám. Odpovede sľúbilo na utorok.

„Predmetom úpravy je dlhodobé skladovanie učebníc vo finančnom objeme cca tri milióny eur, pričom v pôvodnej súťaži bol predpoklad uskladnenia len v sume 150-tisíc eur,“ napísal o do datku tlačový odbor ministerstva.

Kučera tvrdí, že navyše musia uskladňovať „viac ako milión kusov učebníc“. Zmluva z 2011 počítala s tým, že firma počas troch rokov príde do styku so 7,3 milióna kusmi učebníc, učebných textov či pracovných zošitov.

Čaplovič: Sú spoľahliví

Do paušálnej odmeny sa podľa zverejneného dodatku dostali náklady na väčšie sklady, strážnu službu a poistenie. Poistné krytie pre prípad poškodenia či ukradnutia učebníc sa zvýšilo zo 150-tisíc na päť miliónov eur.

Načo je poistné krytie o dva milióny vyššie, keď hodnota uskladňovaných učebníc má byť tri milióny, nie je jasné.

Ministerstvo vraví, že prihliadlo na to, že získalo „dodávateľa, ktorý je spoľahlivý a ekonomický výhodný“.