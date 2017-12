Škôlky by mohol znova financovať štát, uvažuje Čaplovič

Mestá a obce s návratom pod štát nesúhlasia. Podľa štátu by sa zlepšila príprava detí pred nástupom do školy.

7. jan 2014 o 15:45 SITA





BRATISLAVA. Dušan Čaplovič zvažuje prechod materských škôl z originálnych pod prenesené kompetencie.

V praxi by to znamenalo, že by škôlky priamo financoval štát.

Materské školy štát na obce previedol pred jedenástimi rokmi, náklady na nich odvtedy znášajú samosprávy, ich budovy patria obciam a mestám.

Obce do škôlok investovali

Zmenu by však minister školstva najskôr prediskutoval na odbornej úrovni.

"Zvažujem rôzne modely, no ponechám si ich nateraz pre seba, pokiaľ ich neprekonzultujem s odborníkmi," hovorí Čaplovič.

Návrhy by najprv šéf rezortu školstva prerokoval na Rade pre systémové zmeny v školstve či na rokovaní školskej štvorpartity.

O takejto zmene zatiaľ obce od ministerstva nepočuli. "Keby sa však niečo také objavilo, tak s tým asi nebudeme môcť súhlasiť," povedal pre agentúru SITA predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.

Obce a mestá totiž podľa neho vložili do škôlok množstvo peňazí.

Hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák hovorí, že nie všade si obce môžu dovoliť financovať materské školy. Ak by to robil štát, mohla by sa podľa neho zlepšiť zaškolenosť detí pred nástupom do školy.

Pripomenul však, že zmena je len v štádiu úvah.

Starosta: Preberali sme ich v zúfalom stave

Ak by škôlky prešli pod prenesené kompetencie, znamenalo by to centralizáciu moci, myslí si primátor Turzovky Miroslav Rejda.

"Keď sme pred rokmi materské školy prebrali, boli v zúfalom stave," hovorí primátor o prechode škôlok pod obce.

Mesto Turzovka investovalo do výmeny okien na škôlke, vymenili tiež na nej dvere. "Pred rokom sme ju zatepľovali, čo stálo minimálne 90-tisíc eur," dodáva primátor.

Prechod škôlok pod štát považuje Rajda za nezmyselnú zmenu.

Ak by bol model na materských školách rovnaký, ako na základných, teda ak by ostali v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti respektíve obce a zmenil by sa iba typ kompetencie z originálnej na prenesenú, starostka bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Táňa Rosová v tom nevidí problém.

Zmena kompetencií by sa však nemala podľa nej dotknúť vlastníckych vzťahov voči budovám a zariadeniu materských škôl, povedala hovorkyňa bratislavského Starého Mesta Alexandra Obuchová.