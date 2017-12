Po migoch asi prídu gripeny, stíhačky si zrejme prenajmeme

Minister obrany hovorí, že pravdepodobná je česká cesta – lietadlá si prenajať.

7. jan 2014 o 20:12 Miroslav Kern

Švédi so Slovenskom oficiálne rokujú. Stroje si môžeme dlhodobo prenajať už od roku 2016.

BRATISLAVA. Naše letectvo skončí do dvoch rokov s ruskými stíhačkami MiG­-29 a zrejme prejde na švédske JAS-39 Gripen.

Najpravdepodobnejší scenár pre armádu vyplýva z vyjadrení ministra obrany Martina Glváča zo Smeru a informácií SME.

„Pravdepodobne pôjdeme systémom, ako išla Česká republika, a to prenájmom letových hodín. Samozrejme, bude to medzinárodná súťaž,“ povedal Glváč TASR.

Rokovania podľa neho „predbežne prebiehajú“, netrúfa si vraj povedať, že to budú gripeny. „Musíme však dodržať literu zákona.“

Gripeny sú lacnejšie, no neboli na misii

Pri nákupe pripadajú do úvahy v podstate len gripeny a americké F­-16.

Iné stroje sú buď podstatne drahšie, alebo majú výrazne vyššie náklady na prevádzku. Gripen je pritom lacnejší a menej nákladný na prevádzku ako F­-16.

Ide však o stroj, ktorý bol v bojovej akcii len raz – v roku 2011, keď švédske letectvo dohliadalo na bezletovú zónu v Líbyi, kým staršie F­-16 operovali v mnohých vojnových konfliktoch.

Podľa informácií SME sa na ministerstve obrany hovorí najmä o gripenoch – pre ich nižšiu cenu, náklady na prevádzku a tiež preto, že Slovensko stále rokuje s Českom o vzniku spoločnej letky.

Česko si už deväť rokov prenajíma 14 gripenov a zmluvu o predĺžení prenájmu mala tamojšia vláda pred podpisom. Súhlas však nechala na práve vznikajúcu vládu, je pravdepodobné, že tá zmluvu schváli.

Do roku 2029 by Česi mali za lietadlá zaplatiť asi 500 miliónov eur. V našom prípade by bola suma zrejme menšia než polovičná, keďže sa uvažuje o letke s počtom šesť až osem kusov stíhačiek.

Expert: Gripeny sa v Česku osvedčili

O gripenoch ako o jednoznačnej voľbe hovorili SME aj viaceré zdroje blízke obrannému priemyslu.

Ich prenájom by sa mal začať od roku, keď nám vyprší zmluva na odber súčiastok na migy.

„So Slovenskom vedieme rokovania, sú však ešte v začiatočnej fáze a teraz nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie detaily,“ povedala Lidovým novinám Sophia Karlbergová, hovorkyňa švédskej bezpečnostnej exportnej agentúry FXM.

„V súčasnosti nerokujeme so žiadnym výrobcom leteckej techniky o budúcich akvizíciách,“ odpísalo slovenské ministerstvo.

So zahraničnými partnermi vraj iba zhromažďujú podklady k rôznym alternatívam. Zapracujú ich do koncepcie vzdušných síl, ktorú dokončia tento mesiac. Chcú osloviť expertov, ale aj politické strany.

Jan Čadil, šéfredaktor magazínu Letectví a kosmonautika, expert na bojové lietadlá, vraví, že sa v Česku gripeny osvedčili a cena, za ktorú dohodli prenájom, sa oproti pôvodnej nezvýšila.

Stroje sa na bojovej misii ešte nezúčastnili, patrolovali však nad pobaltskými krajinami a túto úlohu budú plniť aj pre Island. Považuje ich za vhodné lietadlo aj na slovenské pomery, ak bude mať letka aspoň osem strojov.

