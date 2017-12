Gašparovič vyznamenával. Pozval Kotlebu a ocenil aj antifašistu

Je to smutné, ak niekto dnes spochybňuje boj proti fašizmu, vraví ocenený letec RAF.

7. jan 2014 o 20:43 Ján Krempaský, Soňa Gyarfášová, Katarína Jánošíková

BRATISLAVA. Pre Ivana Gašparoviča to bol v utorok posledný, už desiaty prezidentský večer, na ktorom predstavil výber osobností, ocenených štátnym vyznamenaním.

Na slávnostnú ceremóniu v Rytierskej sále Bratislavského hradu prišiel pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky nielen protifašistický bojovník Imrich Gablech, ktorého prezident vyznamenal Radom Bieleho dvojkríža II. stupňa a ďalší ocenení, ale aj banskobystrický župan Marián Kotleba.

Antifašista a župan

Politik, ktorý naopak fašistický slovenský štát oceňuje, svojou prítomnosťou pripomenul, že sa zaradil medzi oficiálne štruktúry, ktoré majú aj svoje protokolárne povinnosti.

Počas ceremónie sedel medzi nitrianskym županom Milanom Belicom a trnavským Tiborom Mikušom. Obaja sa s ním krátko rozprávali.

Vojnový veterán a letec britských RAF Gablech žije v českom Havlíčkovom Brode. Vraví, že slovenskú politickú scénu už veľmi nesleduje a Kotlebu nepozná. „Ak však niekto spochybňuje boj proti fašizmu alebo komunizmu, myslím, že je to v súčasnosti smutné,“ dodáva.

Marian Kotleba medzi županmi.

Rodné Slovensko mu udelilo štátne vyznamenie ako posledné zo štátov, kde pôsobil. Pred nami tak urobili Česko, Poľsko i Veľká Británia.

„Bolo mi to zo začiatku ľúto, že Slováci na mňa zabudli na dlhý čas, no potom sa to spravilo a teraz som na ocenenie pyšný,“ hovoril 98-­ročný plukovník vo výslužbe.

Vyznamenanie dostal na žiadosť Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika. „S naliehavosťou vzhľadom na jeho vek sme prezidentovi poslali žiadosť v septembri,“ vraví viceprezident zväzu Peter Matejčík.

Letca britskej RAF po vojne rovnako ako ostatných účastníkov západného odboja komunisti zbavili funkcie. Plnej rehabilitácie sa dočkal až po roku 1989.

Ocenenie od komunistu

Za komunistického režimu trpela aj ďalšia prezidentom vyznamenaná osobnosť, spisovateľ a publicista Rudolf Dobiáš.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia strávil sedem rokov v jáchymovských uránových baniach.

„To sú paradoxy tejto doby,“ reagoval na to, že štátne vyznamenanie dostal od prezidenta, ktorý bol v minulosti v komunistickej strane.

Tento paradox je podľa neho výsledkom toho, že „spoločnosť sa celkom nezriekla minulosti, ktorá tu bola“.

Gašparovič v minulosti vyznamenal aj ľudí, ktorí s režimom spolupracovali.

Napríklad v roku 2007 udelil Pribinov kríž II. triedy za zásluhy v oblasti lesného hospodárstva Eugenovi Rónayovi, ktorého komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB) evidovala ako agenta.

Vyznamenaní 1. Imrich Gablech – letec, vojnový veterán 2. Anna Ištvánová – zástupkyňa slovenskej menšiny v Maďarsku , in memoriam 3. Elena Kohútiková – ekonómka a bankárka 4. Jozef Mistrík – jazykovedec a vysokoškolský pedagóg, in memoriam 5. Jozef Rovenský – lekár, reumatológ 6. František Trebuňa – vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník 7. Anton Bezák – stavbár a projektant 8. Štefan Kopčík – paralympijský športovec 9. Dagmar Kozáková – šéfka OZ pre hendikepované deti a mládež 10. Martin Činovský – akademický maliar 11. Rudolf Krivoš – akademický maliar 12. Rudolf Dobiáš – spisovateľ a publicista 13. Karol Horák – spisovateľ a dramatik 14. Anna Hulejová – speváčka folklórnych piesní 15. Eva Krížiková – divadelná, televízna a rozhlasová herečka 16. Miroslav Kuric – špeciálny pedagóg

