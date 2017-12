Na prírodné škody dostanú obce spolu 193-tisíc eur

Väčšina peňazí pôjde do Košíc, kde ešte v roku 2011 nastal zosuv pôdy nad Kostolianskou cestou.

8. jan 2014





BRATISLAVA. Obce a mestá, ktoré vlani potrápili zosuvy pôdy, snehová kalamita, víchrice či prívalové dažde, dostanú od štátu takmer 193-tisíc eur. Rozhodla o tom vláda.

Štát im tak nahradí výdavky, ktoré minuli na záchranné práce počas týchto mimoriadnych situácií.

Najväčšia čiastka, asi 117 623 eur, pôjde do Košíc. Pre zosuvy pôdy nad Kostolianskou cestou na území Košíc vyhlásil ešte 13. januára 2011 primátor mesta mimoriadnu situáciu.

"Padajúce kamene predstavovali stále nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia," píše v návrhu na úhradu výdavkov minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Na mieste uzatvorili cestu, osadili betónové zábrany, vykonali odstrel najväčších skalných previsov, umiestnili dočasné betónové zvodidlá a prenosné dopravné zariadenia.

Napokon vybudovali múr, ktorý v súčasnosti ochraňuje úsek cesty. Mimoriadnu situáciu odvolali v júni 2013.

"Výdavky na záchranné práce za obdobie mesiacov apríl jún 2013 predstavujú 116 977,31 eura, ktoré neboli rozpočtované v rozpočte mesta," uvádza sa v materiáli.

Vo východoslovenskej metropole vlani spôsobila problémy aj marcová snehová kalamita. Na záchranné práce dalo mesto asi 645 eur.

Viac ako 14-tisíc eur dostane obec Kružlov v okrese Bardejov. Na prelome mája a júna sa obcou prehnala prudká víchrica, pre ktorú starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu.

"Živel poškodil viaceré domy v obci, polámal stromy a zatarasil cestné komunikácie," píše v materiáli minister vnútra. Záchranné práce spočívali najmä v odstraňovaní spadnutých striech, triedení, nakladaní a odvoze odpadu.

Takmer 11-tisíc eur pôjde aj do obce Janík v Košickom okrese, ktorú v júli postihlo silné krupobitie.

Náhradu výdavkov na záchranné práce získajú aj obce v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trnava, Piešťany, Trebišov a Michalovce.

Opodstatnenosť požiadaviek, ktoré predložili obce, preverilo ministerstvo vnútra. Výdavky na záchranné práce verifikovali komisie z okresných úradov.

Celú čiastku má uvoľniť minister financií do kapitoly rezortu vnútra do 15. januára. Minister vnútra má zabezpečiť, aby peniaze dostali obce do 22. januára.