Na Bratislavskom hrade chystajú rekonštrukciu za 29 miliónov

Pri rekonštrukcii chcú vybudovať aj podzemnú garáž a obnoviť zaniknutú Barokovú záhradu.

8. jan 2014 o 14:48 sita a Juraj Koník





BRATISLAVA. Kancelária Národnej rady chystá pokračovanie rekonštrukcie Bratislavského hradu. Stáť by mala 29 miliónov eur bez DPH.

Predpokladá to verejná súťaž, ktorú zverejnili vo vestníku verejného obstarávania.

O víťazovi tendra sa rozhodne v elektronickej aukcii. Zákazka by mala trvať 36 mesiacov od jej zadania. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 3. februára 2014 a musia zložiť zábezpeku jeden milión eur.

V prvej etape v rokoch 2014 a 2015 majú vybudovať podzemnú garáž, v rámci toho zrekonštruovať aj historickú budovu Zimná jazdiareň.

Rekonštruovať majú aj exteriérové plochy, najmä zaniknutú Barokovú záhradu podľa dobovo dochovaných podkladov. Upraviť majú tiež súvisiace plochy severnej terasy.

Tieto práce by mali stáť 16,5 milióna eur a mali by trvať 18 mesiacov od zadania zákazky.

Podmienkou na druhej etapy je pridelenie peňazí z rozpočtu. Má ísť najmä o dokončenie obnovy zimnej jazdiarne a tiež dokončenie rekonštrukcie exteriérových plôch severnej a východnej terasy.

To by malo stáť 12,5 milióna eur a trvať by to malo 18 mesiacov.

Štát už na obnovu Bratislavského hradu najmä za vlády Smeru dal 63 miliónov eur, zákazku dostal Váhostav Juraja Širokého považovaného za mecenáša Smeru.