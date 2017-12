Do Afganistanu posielame ďalších vojakov - poradcov

V krajine už pôsobí 289 našich vojakov, pribudne ďalších 57. V budúcnosti sa ráta aj so zdravotníckym tímom.

8. jan 2014 o 15:26 TASR





BRATISLAVA. Začiatkom januára odišlo do operácie ISAF v Afganistane ďalších 57 slovenských vojakov. Na starosti budú mať najmä poradenské a mentorské úlohy.

V súčasnosti pôsobí v operácií ISAF spolu 289 slovenských vojakov.

V poradenskej skupine pre jednotky afganských špeciálnych síl, ktorá plní úlohy poradenstva a podpory jednotkám afganských špeciálnych síl, bude pôsobiť 24 vojakov.

Zvyšných 33 vojakov bude v poradenskom tíme pre Manévrový prápor rýchlej reakcie.

"V prípade potreby poskytuje podporu v operačnom plánovaní taktických nasadení v ofenzívnych, defenzívnych, bezpečnostných a stabilizačných operáciách," vysvetlila úlohy tímu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Podľa uznesenia vlády z augusta minulého roka má v januári odísť do Afganistanu aj zdravotnícky tím, ktorý by mal mať do päť vojakov.

Vojaci budú pôsobiť v rámci česko-slovenského chirurgického tímu v poľnej nemocnici na medzinárodnom letisku v Kábule.

Ukončenie operácie ISAF je naplánované na koniec roku 2014. NATO by malo v Afganistane pôsobiť aj po tomto termíne v rámci novej podpornej a poradenskej misie.