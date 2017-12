Učitelia navrhujú, ako prijímať žiakov na osemročné gymnáziá

Pedagógovia nesúhlasia, aby sa bralo do úvahy iba testovanie piatakov. Chcú zohľadniť napríklad aj ich staršie výsledky.

8. jan 2014





BRATISLAVA. Učitelia prichádzajú s vlastnými návrhmi na to, aké kritériá by sa mali zohľadňovať pri prijímaní žiakov na osemročné gymnáziá.

Podľa Slovenskej komory učiteľov a Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny by vstupenkou pre štúdium na osemročnom gymnáziu mal byť balíček kritérií.

Medzi ne zaradili prijímacie skúšky, resp. testovanie piatakov, zároveň by sa však mali zohľadňovať výsledky žiaka z minulých ročníkov a mali by sa tiež robiť psychologické testy spôsobilosti pre tento typ štúdia.

List so svojimi návrhmi poslali učitelia aj ministerstvu školstva, minister sa k nemu vyjadrí, až keď sa s ním oboznámi.

Testovanie 5 má byť len jedným z kritérií

"Nemôže byť jediným kritériom na prijatie testovanie piatakov," hovorí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Mária Barancová.

Učitelia tvrdia, že akékoľvek testovanie môže byť len jedným z mnohých kritérií posudzovania žiaka.

Svojimi návrhmi reagujú na medializované informácie, že by sa mohli na osemročné gymnáziá dostať žiaci práve podľa výsledkov Testovania 5.

Ak by to bolo jediné kritérium vstupu žiakov na tieto školy, bol by to podľa nich problém.

Podľa Barancovej by Testovanie 5 mohlo byť jedným z balíka kritérií, ktoré by u žiaka zohľadňovali. Testovanie piatakov by však malo byť zamerané na všeobecný rozhľad z rôznych vzdelávacích oblastí a nielen na slovenčinu a matematiku, ako je to v súčasnosti pri prijímačkách na osemročné gymnáziá.

"Nové testy sa budú opravovať ako externá časť maturitnej skúšky a môžu nahradiť prijímacie skúšky, ktoré sa robia v súčasnosti (podobný postup navrhujeme aj v Testovaní 9)," navrhujú.

Žiadajú prehodnotiť päťpercentný limit

Slovenská komora učiteľov a Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny zároveň žiadajú ministerstvo školstva, aby prehodnotilo päťpercentné kvórum prijímania žiakov na osemročné gymnáziá, a to v závislosti od regiónu.

"Kvantitatívny prístup výberu „vyvolených“ žiakov sa predsa nemôže uplatňovať bez pohľadu na stav v regiónoch, ktoré sa líšia štruktúrou obyvateľstva, a tým aj záujmom o štúdium na osemročných gymnáziách," myslia si učitelia.

Už budúci školský rok malo na osemročné gymnáziá nastúpiť len päť percent piatakov z populačného ročníka. Účinnosť päťpercentného limitu však napokon odsunuli o dva roky, na školský rok 2016/2017.

Hranica piatich percent piatakov by spôsobila problémy najmä v Bratislavskom kraji, kde je počet osemročných gymnázií vyšší ako v iných regiónoch. Na školu by tak vyšlo len po sedem resp. osem žiakov, čo by bolo pre školy likvidačné.

"Navrhujeme tiež, aby existujúce gymnáziá s osemročným štúdiom mohli otvárať iba jednu triedu osemročného gymnázia, čím by sa predišlo masívnemu odberu žiakov zo základných škôl," navrhujú organizácie združujúce učiteľov.

Mali by dostať vlastný vzdelávací program

Učitelia chcú tiež zlepšiť vzdelávanie na osemročných gymnáziách. Navrhujú preto, aby sa pre ne vypracoval štátny vzdelávací program zameraný na potreby talentovaných žiakov, aby sa diferencovali od základných škôl.

Privítali by tiež povinné Testovanie 9 v kvarte osemročných gymnázií, aby sa objektívnejšie meral stav vedomostí žiakov.

Požadujú tiež financovanie osemročných gymnázií vyšším normatívom ako je normatív pre základné školy.