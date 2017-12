Biskupi už čítajú dotazníky o gejoch a nezosobášených

Dotazník Vatikánu o názoroch veriacich na rodinu u nás dostali farári. V Rakúsku bol k dispozícii na webe.

BRATISLAVA. Biskupské úrady po Slovensku v týchto dňoch dostávajú vyplnené dotazníky od veriacich.

Vatikán sa v nich pýta, čo si farníci myslia o rodine a manželstve, aj či je vo farnostiach veľa katolíkov, ktorí žijú nezosobášení.

Vatikán však zaujíma aj to, ako sa miestne cirkvi stavajú k veriacim v partnerských zväzkoch rovnakého pohlavia.

Dotazníky sa mali rozšíriť do všetkých katolíckych farností na svete. Cirkvi majú odpovede do Vatikánu poslať do konca januára.

Pápež gejov bráni

Okruhy otázok znalosť Biblie a učenia cirkvi;

ako manželstvo vnímajú veriaci;

vnímajú veriaci; ako sa v rodinách praktizuje viera;

aké sú postoje k ľuďom, ktorí žijú nezosobášení ;

; ako sa miestne cirkvi venujú takýmto párom;

ako sa duchovne starať o ľudí, ktorí žijú v vo zväzkoch osôb rovnakého pohlavia.

Z odpovedí slovenských veriacich urobia diecézy súhrn, ten pošlú Konferencii biskupov Slovenska.

Aj slovenské odpovede budú podkladom na októbrovú mimoriadnu Synodu biskupov. Zástupcu tam pošle aj KBS.

Pápež František veriacim odkázal, že katolíci žijúci v homosexuálnych zväzkoch vyžadujú pozornosť, prijatie a milosrdenstvo.

„Vnímame to ako záujem o živú cirkev,“ tlmočil hovorca KBS Jozef Kováčik názor slovenských biskupov na dotazník.

KBS neskúma, koľko katolíkov dotazník vyplnilo. Forma, akou sa dotazník dostane k veriacim a ako farár získa odpovede na otázky v ňom, je na jeho rozhodnutí.

Farár: Príliš široké otázky

„Pozitívne prekvapujúce je, že pápež sa zaujíma, ako to v skutočnosti vyzerá so zmýšľaním veriacich na svete,“ reaguje na dotazník farár z bratislavských Rusoviec Marián Prachár.

Výhrady však má k forme toho slovenského. „Otázky sú dosť široké a odpovedať sa dá na pár strán a nie jednoducho,“ vraví.

Domnieva sa, že aj preto niektorí kňazi dotazník vyplnili, iní nie. Otázne je preto, či sa dostal k bežným veriacim v takej miere, aby sa dal zistiť ich názor.

Lepšie k tomu podľa neho pristúpila katolícka cirkev v Rakúsku. Tam mohol každý katolík, ktorý mal záujem, vyplniť dotazník online v počítači.