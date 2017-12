Šimko má od občanov vyše 21-tisíc podpisov, bude kandidovať

Primátor Rimavskej Soboty a nominant strany SMS Milana Urbániho verí, že má v prezidentskom boji šancu.

9. jan 2014 o 9:27 TASR

BRATISLAVA. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko podal vo štvrtok v Národnej rade prezidentskú kandidatúru.

Podpismi ho podporilo 21 639 občanov, stojí za ním aj Strana moderného Slovenska Milana Urbániho.

Šimko verí vo svoj úspech v prezidentskom boji. "Pokiaľ by som počítal s tým, že nemám žiadnu šancu, tak by som do tohto politického zápasu nešiel," povedal.

Medzi svoje priority zaradil riešenie nezamestnanosti, pozornosť treba venovať podľa neho aj korupcii.

Šimko si uvedomuje, že ako prezident by nemal na riešenie týchto problémov kompetencie, spoliehal by sa však na váhu osobnosti prezidenta. Pokúšal by sa o spoluprácu s vládou a parlamentom.

Kampaň si plánuje financovať z vlastných zdrojov. "Nejaké finančné prostriedky mám ušetrené," hovorí.