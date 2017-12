Osuský presadzuje, aby ľudia neprichádzali o občianstvo

Poslanec a prezidentský kandidát za SaS navrhuje, aby jedinou formou straty občianstva bola vlastná žiadosť.

9. jan 2014





BRATISLAVA. Občania Slovenskej republiky by nemali prichádzať o štátne občianstvo, ak prijmú občianstvo iného štátu.

V novele zákona o štátnom občianstve to navrhuje poslanec za SaS Peter Osuský.

"V otázke straty štátneho občianstva Slovenska sa navrhuje obnoviť právny stav existujúci do roku 2010. Jedinou formou straty štátneho občianstva Slovenska bude prepustenie zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Nadobúdaním cudzieho štátneho občianstva sa už štátne občianstvo SR strácať nebude. V súlade s ústavou tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo Slovenska odňaté proti jeho vôli," píše v návrhu Osuský.

Súčasné znenie zákona o občianstve, ktoré umožňuje stratu štátnej príslušnosti, presadila v roku 2010 vláda Roberta Fica ako reakciu na maďarský zákon o dvojakom občianstve.

Ten totiž umožnil, aby občianstvo Maďarska získali všetci ľudia, ktorých predkovia žili v Uhorsku a ovládajú maďarčinu. Kabinet Ivety Radičovej chcel zákon upraviť, ale zmenu sa presadiť nepodarilo.

Osuského novela zároveň vytvára podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili slovenské štátne občianstvo v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo Slovenska bez splnenia podmienok, ktoré sa inak pre nadobudnutie občianstva vyžadujú, a bez platenia správnych poplatkov.

Za tri a pol roka od prijatia novely o slovenské občianstvo prišlo 668 ľudí. Najviac ľudí prijalo doteraz české občianstvo (277), nemecké 128 osôb, rakúske 84 a britské 58. V prospech maďarského občianstva sa slovenského vzdalo 46 ľudí.

Novelu zákona o štátnom občianstve pripravuje aj ministerstvo vnútra, do parlamentu by sa mala dostať do leta.

Podľa Ústavy nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.

Pravicoví poslanci preto v septembri 2011 napadli novelu Ficovej vlády na Ústavnom súde. Súd návrh prijal na ďalšie konanie, o návrhu však dosiaľ nerozhodol.