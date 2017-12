Ľubica Blašková stiahla kandidatúru na prezidentku

Exkandidátka neúspešne žiadala o podporu poslancov. Slovensko podľa nej nie je pripravené mať prezidentku.

9. jan 2014 o 18:31 sita, tasr

BRATISLAVA. Ľubica Blašková sa rozhodla nekandidovať na funkciu prezidentky. Slovenská spoločnosť podľa nej nedospela do štádia, aby akceptovala ženu na tomto poste.

V priebehu niekoľkých týždňov chce oznámiť, či niektorého z oficiálnych kandidátov vo voľbách podporí. Zároveň zvažuje kandidatúru na primátorku Bratislavy.

Blašková požiadala o podporu svoej prezidentskej kandidatúry aj poslancov Národnej rady, no podľa vlastných slov dospela k zisteniu, že samotní poslanci nie sú ochotní pripustiť iných občanov do politickej súťaže.

"Niektorí z nich prejavili doslova spupnosť a aroganciu, ak majú podporiť niekoho iného okrem seba alebo svojich dohodnutých kandidátov, z ktorých niečo majú," dodala.

Na podávanie kandidatúr majú záujemcovia čas do štvrtkovej polnoci. Na to, aby sa mohli zapojiť do boja o Prezidentský palác, potrebujú minimálne 15-tisíc podpisov od občanov alebo 15 poslaneckých podpisov.