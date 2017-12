KDH chce vládnuť s Ficom, tvrdí Sulík

Šéf SaS v televíznej debate vyčítal Pavlovi Frešovi spoluprácu SDKÚ s KDH a podporu Pavla Hrušovského.

12. jan 2014 o 14:03 sita, tasr

Šéf SaS v televíznej debate vyčítal Pavlovi Frešovi spoluprácu SDKÚ s KDH a podporu kandidáta Pavla Hrušovského.

BRATISLAVA. Predseda SaS Richard Sulík vidí problém súčasnej opozície v tom, že sa opozičné strany snažia zjednocovať aj so stranami, ktoré podľa neho opozičné nie sú.

"Vaši parťáci v Ľudovej platforme hrajú falošne a pokiaľ vy tú ľudovú platformu nepochováte, lebo je všetkým na smiech, tak to takto aj ostane," dohováral Sulík v relácii STV O päť minút dvanásť lídrovi SDKÚ Pavlovi Frešovi.

"KDH nemá záujem dohodnúť sa. Vám to nedochádza? KDH len čaká na to, než Fico mihne a pôjdu s nimi okamžite, pôjdu s nimi do koalície," povedal v relácii Sulík.

Frešo nechce ďalšie napätie

Frešo apeloval, aby nedochádzalo k ďalšiemu stupňovaniu napätia a nerobila sa "vendeta" za niektoré politické kroky.

"Musím ísť pozitívnym príkladom. S nikým iným na Slovensku vládnuť nemôžete ako stredopravá komunita a musíte aj KDH aj Most-Híd proste zobrať," vyhlásil Frešo.

Sulík spomenul, že v roku 2010 išli aj oni do koalície s KDH, lebo tam boli ľudia ako Daniel Lipšic a Radoslav Procházka, ktorý podľa neho tlačili na to, aby KDH nešlo paktovať so Smerom.

"Ale dnešné KDH má úplne na háku, čo vy si myslíte, oni čakajú na príležitosť vládnuť s Ficom," povedal Sulík Frešovi s tým, že ak to nepochopia, tak sa opozícia nedá dohromady.

Frešovi vyčítal aj to, že jeho strana podporila prezidentskú kandidatúru Pavla Hrušovského, ktorý podľa Sulíka zmanažoval situáciu pred regionálnymi voľbami v Nitre a do veľkej miery riadil aj vznik koalície v Banskej Bystrici, kde KDH bolo v koalícii so Smerom vo voľbách VÚC.

KDH účasť v relácii odmietlo

Za KDH v relácii nemal kto reagovať, pretože jeho predseda Ján Figeľ účasť odmietol, čo zdôvodnil témou a spôsobom obsadenia hostí.

"Kým predseda Smeru, premiér a zároveň kandidát na prezidenta Robert Fico diskutuje sám, bez oponenta v sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy o problémoch Slovenska a svojej ponuke riešiť ich, tak v nedeľnej relácii pozvaní hostia majú jednostranne diskutovať o stave pravice, teda o svojich vzťahoch a zámeroch," píše sa v stanovisku Figeľa.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár reagoval, že ak by Sulík vedel, čo je partnerstvo, ešte stále vládne kabinet premiérky Ivety Radičovej.

"Ja sa brániť pred Sulíkom nemienim, spovedám sa svojim voličom," vyhlásil Bugár.

Zároveň dodal, že spolupráca Mosta a Smeru pri voľbách predsedu košického VÚC vyplynula z logiky udalostí a neschopnosti reprezentantov pravice v Košiciach dohodnúť sa na spoločnom kandidátovi.

"Ľudová platforma je podľa môjho názoru jedinou reálnou alternatívou voči Robertovi Ficovi. Jedine tieto tri pravicové strany sa napríklad dokázali dohodnúť na spoločnom prezidentskom kandidátovi," povedal pre TASR podpredseda KDH Pavol Abrhan.

"Richard Sulík, poslanci SaS a Robert Fico s poslancami Smeru ukončili hlasovaním v parlamente vládu Ivety Radičovej. Týmito vyhláseniami sa chce zbaviť zodpovednosti za toto konanie a hľadá vinníka všade inde okrem seba," dodal Abrhan.