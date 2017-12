Logo za osemtisíc využíval štátny ústav rok, potom ho zrušili

13. jan 2014 o 16:58 TASR

BRATISLAVA. Nové logo za 8650 eur využíval Ústav informácií a prognóz školstva necelý rok.

Ústav ku koncu roka zrušili. Od nového roka sa zlúčil s Centrom vedecko-technických informácií.

"Ústav nové logo používal v priebehu roka 2013 v súlade s dizajn manuálom, ktorý bol súčasťou dodávky loga," povedala Hedviga Horváthová z kancelárie generálneho riaditeľa úradu, ktorý je už súčasťou centra.

Za logo odvolal Čaplovič riaditeľa

V súčasnosti podľa nej celá dokumentácia postupne prechádza pod hlavičku centra, sprievodné listy, dokumenty či emailové podpisy tak už budú s logom centra.

Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) odvolal bývalého riaditeľa ÚIPŠ Juraja Homolu po tom, ako televízia Markíza informovala, že počas Vianoc objednal a zaplatil nové logo za 8650 eur.

"Dôvodom vyvodenia takéhoto personálneho rozhodnutia voči Jurajovi Homolovi bola strata dôvery," informoval vtedy ministrov hovorca Michal Kaliňák.

Homola pre televíziu povedal, že nové logo ústav potreboval a 8650 eur je adekvátna cena. Suma podľa televízie zahŕňala aj dizajn manuál, teda napríklad vzhľad obálok či hlavičkových papierov.

Nevýhodný prenájom

V súvislosti s úradom bol medializovaný aj prenájom kancelárií pre zamestnancov projektu financovaného prevažne z eurofondov s názvom Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety.

Na prenájom 440 štvorcových metrov a štyroch parkovacích miest na 34 mesiacov za 340 830 eur v budove Reding Tower 2 v bratislavskej Rači upozornil poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) v máji tohto roka.

Minister školstva nájom prešetril a koncom júna dal pokyn na okamžité vypovedanie zmluvy a prepustenie manažéra národného projektu, v rámci ktorého sa nájom obstaral.

Hovorca ministra Michal Kaliňák však v auguste vyhlásil, že vypovedanie zmluvy by podľa právnej analýzy vyústilo do súdneho sporu, v ktorej by úrad nemal možnosť uspieť bez zvýšených nárokov na peniaze z rozpočtu.

Ústav tak prijal k zmluve dodatok, ktorým sa cena o niečo znížila. Hospodárske noviny začiatkom tohto roka informovali, že pre nájom padla žaloba voči bývalému riaditeľovi úradu , ktorý podpísal nájomnú zmluvu.

TASR to potvrdil aj tlačový odbor ministerstva školstva. "Žaloba na bývalého riaditeľa ÚIPŠ bola podaná v novembri minulého roka," napísalo ministerstvo.

Rezort zatiaľ nepovedal, akú úsporu si sľubuje od zrušenia ústavu a či plánuje rušiť aj ďalšie organizácie. Centrum podľa tlačového odboru chystá tlačovú konferenciu, kde bude odpovedať na otázky.