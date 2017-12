Iveta Radičová: Len nie Fico

Bývalá premiérka hovorí pre SME o tom, koho bude voliť za prezidenta. Robert Fico je podľa nej príliš arogantný.

13. jan 2014 o 20:07 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Lukáš Fila

Bývalá premiérka IVETA RADIČOVÁ hovorí pre SME o tom, koho bude voliť za prezidenta. Robert Fico je podľa nej príliš arogantný.

Koho budete voliť za prezidenta?

"Prezident má dominantné kompetencie - zahraničná politika, vzťah k Národnej rade, vláde, milosti, amnestie, udeľovanie vyznamenaní, ale najmä personálne kompetencie. Mal by mať prirodzenú autoritu, pretože má možnosť určovať atmosféru a politickú klímu v spoločnosti. Mal by to byť človek, ktorý si je vedomý, že toto postavenie má obmedzené kompetencie preto, že nemá priamu zodpovednosť za výkon moci. Má však priamu zodpovednosť za politickú kultúru a kultúrnosť spoločnosti. Podľa týchto kritérií sa budem rozhodovať."

Takže Robert Fico?

"Nebudem zastierať, že mám veľký problém odosobniť sa v prípade viacerých kandidátov. A špeciálne v prípade kandidáta Fica. Jeho spôsob výkonu moci je ťažko zabudnuteľný - či bol pri moci, alebo v opozícii. Je to štýl moci, ktorý je veľmi arogantný a agresívny, založený na hľadaní nepriateľa alebo jeho vytváraní. Aj posledné voľby do žúp toho boli prejavom, keď opäť vytiahol nacionalistickú kartu. Je to typ politika, ktorý nevládne, ale chce ovládať a je zručný v technológii moci. Pre tieto dôvody je to kandidát, ktorý nemôže mať nikdy podporu demokraticky zmýšľajúcich občanov a je to navyše politik, ktorý výrazne rozdeľuje spoločnosť. A to by prezident nemal."

Už ste sa rozhodli, koho budete voliť?

"Kandidáti nech predvedú, aké hodnoty zastávajú a čo ponúkajú. Zo sľubu prezidenta je zrejmé, že má byť schopný reprezentovať a obhajovať záujmy všetkých občanov, teda ich nemá deliť na občanov prvej a druhej kategórie alebo na našich a tých ostatných. Znamená to aj dobre poznať potreby a záujmy občanov. Chcem si preto vypočuť, do akej miery jednotliví kandidáti vedia diagnostikovať stav republiky. Bez správnej diagnózy je veľmi ťažké formulovať víziu a tým aj monitorovať konkrétne riešenia."

Vraveli ste o viacerých, s ktorými máte problém. Kto je to okrem Fica?

"To je všetko, čo v tomto okamihu poviem."

Peter Osuský hlasoval proti vláde. On patrí medzi prijateľných?

"Nebudeme politikárčiť."

Okrem Fica sú teda prijateľní všetci?

"Majú šancu predstaviť svoje vnímanie stavu republiky, víziu, hodnotové zázemie. Žiadny z kandidátov nemá šancu osloviť všetkých. Podstatné je, aby ich postoje a hodnoty boli zrejmé."

Mnohí z kandidátov sú v politike roky. Ich postoje sú jasné. Za dva mesiace sa od nich nič nové nedozviete.

"Sú v novej pozícii a uchádzajú sa o funkciu, o ktorú sa ešte neuchádzali. To znamená zamyslieť sa nad štandardnými vecami iným spôsobom. Viem, o čom hovorím. Byť v politike roky a byť prezidentským kandidátom, to sú odlišné pozície."

Budete v druhom kole voliť kohokoľvek, len nie Fica? Viete si predstaviť, že nepôjdete voliť?

"Predbiehame udalosti. Je veľmi pravdepodobné, že sa bude rozhodovať medzi Ficom a niekým iným. Toto nie je referendum, kde odpovedáte áno alebo nie. Tu odpovedáte áno alebo áno. Prvé kolo sú primárky, ktoré hodnotové smerovania prevažujú."

Vyjadríte sa aspoň tesne pred prvým kolom, koho podporíte alebo dáte odporúčanie?

"Volič je dostatočne zrelý na to, aby sa rozhodoval bez odporúčaní a rozhodne sa samostatne."

Takže nepoviete nič?

"Nevylučujem, že sa vyjadrím, ale momentálne si myslím, že sa má každý občan rozhodnúť sám za seba."

Žiadal vás niektorý z kandidátov o podporu?

"Komunikujem s viacerými, ale sú to formy konzultácie."

Takže aktívne sa do kampane nezapojíte?

"Nie."

Hovoríte o konzultáciách. Čo od vás chcú?

"V čase, keď som kandidovala, to bola kampaň, ktorá nemala štandardnú podobu silného odmietnutia niečoho, ako to bolo v prípade mečiarizmu. Mala iné črty. Sprevádzala ju však podpásová a lživá kampaň. Aj v Česku bola proti kniežaťu Schwarzenbergovi silná a lživá antikampaň. V mojej kampani sa stalo niečo podobné - inzercia a lživé bilbordy o tom, že ponúkam autonómiu Maďarom, dokonca s agresívnymi útokmi. V Česku padlo za tieto lži trestné oznámenie a aj ja som ho podala. V oboch krajinách je prvá časť rozhodnutia rovnaká - trestný čin sa stal, len u nás nasledovalo ´no a čo?´ V Česku sú tresty a sankcie a vytvorenie precedensu do budúcnosti. Hovorila som im o aj o tomto."

Aká rada smerovala kandidátom?

"Slovensko zápasí s deficitom v dvoch formách - finančnej aj morálnej. A sú to spojené nádoby, lebo základom ekonomického úspechu je dôvera. Za jeden rok sme znížili deficit zo 7,7 percenta na 4,8. Nevytvárali sme ho, riešili sme ho. Ten demokratický deficit je predovšetkým prejavom nedôvery v demokratické inštitúcie a dôsledkom obrovskej korupcie bez potrestania. Korupciu nie je možné vynulovať, podstata však je, aby sa vyšetrovala a trestala. Chce to precedens. Demokratický deficit sa odvíja od miery korupcie a klientelizmu, ktorá sa zametá pod koberec, ale aj od fungovania politickej scény. Máme len jednu tradičnú stranu - KDH. Všetky ostatné parlamentné strany sú bábätká s desiatimi rokmi existencie, čo ťažko nazvať tradíciou. Politickú scénu máme v plienkach. Odpoveďou na demokratický deficit bol koncept otvoreného vládnutia. Nepoznám iný koncept ako transparentnosť a verejná kontrola spoločnosti rôznymi inštitúciami. To bol koncept, s ktorým som predstúpila aj do prezidentských volieb a o ktorom hovorím aj dnes."

A čo ste kandidátom teraz poradili, aby vyhrali voľby?

"Nechodia za mnou s touto otázkou."

A s akou?

"Je to skôr konzultácia o skúsenosti s kampaňou - ako som ju robila, čo som považovala za priority, akú podobu mala moja správa o stave republiky. Pán Fico vo svojom prejave predstavil svoju správu o stave republiky. Predstavil mytológiu. Treba si naliať čistého vína a povedať pravdu. Tá znie, že sme za tých 23 rokov urobili neuveriteľný skok z kategórie najmenej rozvinutých krajín do kategórie najviac rozvinutých. Druhou stranou mince však je, že stále zápasíme s vysokou mierou nezamestnanosti, klesli sme v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. Základnou nápravou je podpora malého a stredného podnikania, ale táto vláda ide úplne opačným smerom."

Vyzerá to, že máte pomerne jasnú víziu. Prečo ste sa rozhodli nekandidovať?

"Pretože som už raz kandidovala a dôveru som nedostala."

Hovorili ste o tom, že v kampani boli podpásovky. Stále platí, že by ste boli jednou z najpopulárnejších kandidátov, keď nie najpopulárnejšia. Váš milión hlasov by možno stačil.

"Váham, čo vám poviem. Viete prečo? Na Slovensku sa nenosí, aby politik priznal chybu. Keď ju prizná, veľmi rýchlo dostane označenie slabocha. Preto v tejto atmosfére politici zatĺkajú, zatĺkajú a zatĺkajú. Úprimne som si priznala mieru vlastnej spoluzodpovednosti za pád vlády. A otočilo sa to do silného útoku - veď ona to všetko spôsobila, nech ide preč, veď to tu opäť dovedie do katastrofy. Nechcem bojovať s takouto politickou kultúrou."

To, že na vás vaši oponenti vyťahujú argumenty, je normálne. Presiahlo to mieru?

"Áno. Presiahlo to mieru morálky a slušnosti, ktorú som ochotná akceptovať."

Kedy?

"Pre mňa bola zlomovým bodom noc odvolávania v parlamente. Tam odzneli súvetia a vety, ktoré - prepáčte za výraz - ja som otca a mater nezabila, aby som také musela počúvať. Nechcem patriť do takéhoto sveta. Máte pravdu v tom, že politik musí zniesť viac. Myslím, že som zniesla až-až. Máte pravdu aj v tom, že politika je o súboji. Ale aj ten má rôzne podoby. Politik ide do najväčšieho rizika pri akejkoľvek súťaži, pretože ponúka seba samého. A na to treba kus odvahy. Ide s kožou na trh, ale to neznamená, že sa nechá rozpitvať pod kožou. To je za hranicou."

Po tej noci ste už nikdy neuvažovali o prezidentskej kandidatúre?

"Nie neuvažovala."

Ani keď za vami chodila SDKÚ a vydávala uznesenie za uznesením?

"Vnímala som to ako symbolicky podanú ruku po všetkom tom, čo sme za tie dva roky spolu zažili vo vláde, a prijala som ju. Ale to je všetko."

Je to vaše celoživotné rozhodnutie?

"Shakespeare má v jednej hre krásny verš o tom, že nie je možné dnes odpovedať pravdivo o zajtrajšku. Som presvedčená, že spoločnými silami poľudštíme tú našu politickú nekultúrnosť. Donkichotsky sa o to snažím. Nepoužijem však rovnakú zbraň."

Ako sa to snažíte dosiahnuť?

"Každým dňom. Cez rozhovory, cez študentov, medzinárodnú scénu, cez rozhovory s novinármi, krok za krokom."

V Shakespearovi riešia postavy svoje problémy často pomstou. To vám nikdy nenapadlo?

"Pomsta je prejav slabosti."

Ale patrí k politike.

"To je také mužské vedenie sveta. Za tento rodový stereotyp sa hneď v tejto vete aj ospravedlňujem. Vybavovanie si účtov mečom nie je ženský spôsob."

Prezidentského kandidáta ste si nevybrali. Keby boli parlamentné voľby, viete si vybrať?

"Takéto ťažké zadanie mi vôbec nedávajte."

Je ešte ťažšie ako pri prezidentovi?

"Rovnako ťažké."

Mohli by ste nám povedať aspoň tri možné strany?

"Nemôžem. Do volieb 2016 to nemôže takto zostať."

A môže sa stať, že by ste nešli voliť?

"Je taká reklama, kde sa hovorí: Nie, ja nemusím, ja už ho vidím. Nie, ja nemusím."

Do koľkých strán vás volali?

"To je nepodstatné."

Bolo ich viac ako päť?

"Tak neznie otázka."

Ale znie.

"Neznie. Otázka znie, čo sa tým 75 percentám oprávnených voličov, ktorí nie sú voličmi Smeru, ponúka. Kto je nositeľom hodnôt, predstáv, záujmov, potrieb takto v úvodzovkách postihnutých občanov, ktorí si myslia, že november 1989 bol najzásadnejšou zmenou v tejto časti Európy? Že priniesol to najdôležitejšie, čo z nás robí ľudské bytosti - slobodu. Vyzerá to tak, akoby takíto ľudia na Slovensku vymreli. Pravda však je, že nevymreli."

Napriek širokej ponuke, ktorá tu existuje, nie je podľa vás jedno zoskupenie, ktoré by stelesňovalo to, čo považujete za dôležité?

"Zatiaľ nie, pretože my liberáli sme na tom vôbec ťažko."

Jedného samozadefinovaného liberála tu máme.

"Na Slovensku?"

Sulík.

"No tak, Dahrendorf sa v hrobe obracia. Nie je kríza liberálnej demokracie, je kríza uplatňovania princípov liberálnej demokracie. Nevieme ju uplatňovať, nedožadujeme sa jej uplatňovania, nenástojíme na ňom. Ešte aj tú ústavu si prispôsobujeme na svoj obraz. Pošliapavame jej ducha. Musí a mal by vstúpiť to politického ringu hráč, ktorý bude nositeľom a nosičom pravdivých hodnôt liberálnej demokracie."

Taký tu nie je?

"Nie."

Budete to vy?

"Ja to nemôžem byť. Nemám danosti na túto politickú scénu."

Tušíte, kto by to mohol byť?

"Netuším. Nezamýšľam sa takto. Len viem, že ak rezignujeme, je rozpor medzi politickými stranami a vládnucou elitou. Ešte vážnejšie je, že sú ticho už aj elity. Dialóg o týchto témach majú viesť elity. Tie sa majú zamýšľať nad tým, čo sú dominantné hodnoty, ktoré riešenia sú najviac zmysluplné. Poviem to na príklade. Eurokomisárka vystrelila od pása tému spojených štátov európskych. Nenájdete jediný politický subjekt ani inštitúciu, ktoré by mali takúto agendu. Ale je to olej do ohňa euroskeptickým stranám, ktoré okamžite chytili dych. Čo však sprevádza tento jej výkrik? Okamžité vystúpenia a analýzy mozgov typu Beck, Habermas, ktoré otvorili túto tému ako vážnu - čo budeme robiť s konštrukčnou chybou EÚ, lebo ju má."

Objaví sa do volieb tento nový človek, ktorý to zhmotní?

"Neviem. Viem jedno, že po dvoch rokoch v opozícii, ak strany v parlamente budú pokračovať nezmeneným spôsobom, hrozí im, že v parlamente nebudú. Kedy sa spamätajú, treba sa spýtať ich."

Kým budú mať v prieskume šesť alebo sedem percent, bude sa im chcieť spájať?

„Už nepotrebujú ďalšie prieskumy, aby vedeli, že potrebujú vietor do plachiet. Okrem KDH, ktoré tu dvadsať rokov bolo a dvadsať rokov bude.“

Čiže očakávate veľké zjednotenie ešte do roku 2016?

„Nehovorím, že nastane zjednotenie typu SDK. To určite nie. Z toho dôvodu, že v roku 2016 sú možné rôzne typy koalícií. A tým, že Smer naozaj nie je ľavicová strana, tak nie je vzdialený niektorým stredopravým stranám. Nedá sa teda vylúčiť, že príde k zoskupeniu ľavo-pravému. Druhá možnosť hry je ukázať rovnakú mieru sily, ako má národno-vodcovské zoskupenie Smeru.“

Takže Matovič, Sulík a Lipšic sa dohodnú, že budú rešpektovať spoločného lídra?

„Nie, určite nie všetci. To nejde.“

Takže Ľudová platforma?

„Nemyslím.“

Tak potom kto?

„Keby som poznala toto riešenie, tak ho dávno ponúknem. Musí prísť k zomknutiu istých síl. A uvidíme, ako budú so svojimi hlasmi po voľbách narábať Procházka alebo Kiska.“

Budú prezidentské voľby momentom, keď sa to zlomí?

„Je to udalosť, keď môže dôjsť ku kreovaniu politickej scény v zmysle ponúknutia hodnôt a využitia tohto kapitálu pre ďalšie fungovanie. Rozpory medzi stranami sú dnes natoľko veľké, že žiadna osobnosť na svete nemá šanca to dať dokopy a udržať pokope, pretože to by musela byť taká miera kompromisu, že by išlo aj o kompromis s vlastným svedomím.“

Ako dopadnú prezidentské voľby?

„Máme dve špecifiká v týchto voľbách. Veľký počet kandidátov a nový precedens, že premiér kandiduje za prezidenta. To je úplná novinka, ktorá obrovským spôsobom tohto kandidáta zvýhodňuje. Čiže od začiatku je tento súboj veľmi nerovný. Pre mňa je skôr zarážajúce, že úspešný premiér nechce dokončiť svoju prácu.“

Prečo?

„Lebo ten úspech je mýtus.“

Bojí sa, že to praskne a klesne mu popularita?

„Nie, on nie je bojko. On nie je politikom strachu. On strach vyrába, ale sám ho nemá. On vie, že ďalšie dva roky budú neuveriteľne ťažké.“

Takže sa mu nechce?

„Možno vnútri dospel k poznaniu, že s tými sociálnymi sieťami a s tým typom oligarchickej demokracie si neporadí.“

Bude jasným víťazom?

„Pravda je, že dnes má najväčšie šance a určite bude v druhom kole. Ale čo sa udeje pred tým druhým kolom, netrúfam si povedať, lebo to nie je dnes a bude to až po kampani. Ja som zažila, že pred prvým kolom sa všetci kandidáti sústredili na mňa. V jednej relácii som dokonca povedala: Pardon, ale pán Gašparovič je súčasný prezident, nie ja. Ak kandidáti z rovnakého spektra urobia tú chybu, že sa budú navzájom likvidovať, tak o to väčší bude náskok protikandidáta.“

Čiže by sa mali venovať iba Ficovi?

„Mali by sa venovať hodnotám, ktoré zastávajú. Pýtam sa, kde je teraz tých sedem kňazov, čo písali list na moju adresu. A ja som nemala zďaleka také tvrdé vyjadrenia ako dnes Fico. Kde sú? Odcestovali?“

Kto má najväčšiu šancu stretnúť sa s Ficom v druhom kole?

„Netrúfam si to povedať. Tí kandidáti kopírujú rozdelenie v spoločnosti. Každý má svoje plusy aj mínusy, my sme však nesmierne prísni. Hrušovský - neodpustiteľná vatikánska zmluva. Kňažko - koketovanie s Mečiarom. Kiska - neskúsený v politike a spôsob jeho zbohatnutia. Procházka - keď on je tak alfa sám. Vážim si ho ako ústavného právnika, ale pokora, pokora, pokora. A otvorenosť pre spoluprácu. Uvidíme. Čarnogurský - aj Husák v poriadku, aj Mečiar v poriadku.“

Osuský?

„Osuský by asi mal jasne povedať postoj ku geopolitickej orientácii Slovenska, najmä čo sa týka Európskej únie. To isté platí o pani Mezenskej. Pán Behýl pokiaľ viem, má dve firmy, ktoré skončili z dôvodu neplatenia daní alebo konkurzov.“

Bárdos?

„Nie je šťastné, že máme etnicky definované politické strany. A ešte nešťastnejší je etnicky definovaný prezidentský kandidát.“

Všetkých do radu ste odpísali.

„Nikoho som neodpísala. Viem povedať tieto negatíva aj na seba. Preto nie som v politike.“