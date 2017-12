Medvede sa budia, sú nevrlé a agresívnejšie

Teplá zima vydurila zvieratá zo skrýš, medvede môžu vyhladnúť. Horúco bude aj cez víkend.

13. jan 2014 o 20:39 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Jašterice a vretenice sa vyhrievajú na slnku, lietajú divé husi, medvede vydurilo z brlohov.

Obraz, ktorý je pre polovicu januára nezvyčajný, opisuje zoológ Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Dlhá inverzia na horách zvieratá pomýlila. Namiesto toho, aby spali a čakali na jar, vyliezajú na povrch. Turisti by si podľa zoológa mali dať pozor, prebudené medvede môžu byť nevrlé a nervóznejšie.

Brlohy sú prázdne

Počasie Predpoveď stále prúdi teplý a vlhký vzduch z juhozápadu;

od stredy do piatka bude v noci približne mínus štyri až nula stupňov, cez deň dva až sedem stupňov;

cez víkend bude teplo, aj nad 1500 metrov okolo päť stupňov, v noci teplota neklesne pod nulu.

Z ôsmich medvedích brlohov vo Veľkej Fatre, ktoré Saniga sleduje, je až päť prázdnych. Teplá zima nezobudila len medvedice.

„Ak budú takéto zimy, asi sa budú musieť zimného spánku vzdať.“

Vraví, že medvede sa vonku motajú už dlho, preto im ubúdajú tukové zásoby a vyhladnú.

„Môže byť problém, keď niektoré medvede už nezaľahnú a budú navštevovať odpadkové koše.“

Na medveďa možno podľa neho naraziť napríklad vo Veľkej a Malej Fatre, v Tatrách, Starohorských vrchoch či na Poľane. Napriek tomu netreba ísť do lesa so strachom, ale skôr s rešpektom, vraví Saniga.

„Medvede sú veľmi plaché. Útočia väčšinou v sebaobrane.“ Turisti by sa podľa neho mali rozprávať, aby o nich medvede vedeli.

Zoológ v pondelok videl aj vretenicu, ktoré sú vonku bežne iba do októbra. „Keď je teplo, tak sa zobudí a ide sa pozrieť, či je vonku jar.“

Mrznúť nemá ani v noci

Ani tento týždeň sa výraznejšie neochladí. Meteorologička Miriam Jarošová vraví, že víkend bude teplý.

„V sobotu bude na juhozápade až deväť stupňov, v nedeľu do 13.“ Zima nepríde cez víkend ani do hôr, cez deň má byť okolo päť stupňov, mrznúť by nemalo ani v noci.

Vo štvrtok a piatok Jarošová očakáva podobné teploty ako dnes, v noci iba mínus štyri stupne a cez deň až sedem.