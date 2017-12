KDH chce v Ústave definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy

Podľa Jána Figeľa sa na rodinu útočí. Zámer podporila aj prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká.

14. jan 2014 o 11:30 TASR





BRATISLAVA. Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.

Toto sú dve nové vety, ktoré chce do Ústavy doplniť opozičné KDH.

Novelu predkladá na marcovú schôdzu parlamentu. Myšlienku prišli na tlačovú konferenciu podporiť aj Eva Siracká z Ligy proti rakovine a právnik Martin Dilong.

Súčasné znenie Ústavy v tejto veci hovorí, že "manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých".

Oslovia všetkých poslancov

"Návrh nemení platný právny stav, ale ho posilňuje z hľadiska práva a stabilizuje z hľadiska budúcnosti a trendov. Áno, je to reakcia na trendy doby. Na rodine naozaj záleží," apeloval líder KDH Ján Figeľ, ktorý vidí rôzne ataky na rodinu.

Predseda KDH priznáva, že ak by táto novela Ústavy prešla, nebolo by možné bez jej zmeny uzákoniť manželstvá homosexuálov.

"Tento návrh jednoznačne definuje, čo manželstvo je. Logicky je možné z toho odvodiť, že to, čo nie je manželstvo, nie je manželstvom," vysvetlil.

Figeľ argumentoval aj tým, že podobné zadefinovanie manželstva majú vo svojich ústavách Poľsko, Litva či Maďarsko.

Vyzval tak poslancov aj občanov, inštitúcie či mimovládne organizácie, aby sa zapojili do procesov, "ktoré sú dôležité pre ozdravenie aj spoločenských aj celkových pomerov v našej krajine".

Zároveň rozpošle list všetkým členom parlamentu so žiadosťou, aby sa k veci pripojili.

Podpora od Bugára

Už 10. septembra oslovil predsedov všetkých parlamentných strán, podporu zatiaľ podľa jeho slov vyjadril šéf Mostu-Híd Béla Bugár, ale aj predseda sociálneho výboru Ján Podmanický (Smer).

Na presadenie novely Ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Musí sa teda spojiť opozícia aj vládny Smer.

"Zaznamenali sme iniciatívu KDH smerujúcu k ochrane rodiny ústavným zákonom. Očakávame, že KDH aspoň na úrovni klubov bude s nami komunikovať. Zatiaľ by bolo predčasné vyjadrovať sa, či to podporíme, alebo nie. Určite si to s plnou vážnosťou na klube preberieme a rozhodneme sa," reagovala predsedníčka poslaneckého klubu strany Smer Jana Laššáková.