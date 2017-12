Slovenskí študenti majú podľa výskumu najvyššie povedomie o plagiátorstve

Ministerstvo školstva tvrdí, že za dobrým umiestnením v rámci Únie je jeho systém na odhaľovanie plagiátov.

14. jan 2014 o 15:14 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí študenti majú najvyššie povedomie o plagiátorstve spomedzi vysokoškolákov v 27 krajinách Európskej únie.

Vyplýva to z výskumu realizovaného v rámci medzinárodného projektu IPPHEA (Impact of Plagiarism Policies in Higher Education Across Europe), ktorý bol zameraný na prevenciu plagiátorstva, antiplagiátorských politík, nástroje na zistenie plagiátorstva, ako aj ochranu autorských práv.

"Toto výborné umiestnenie sa podarilo Slovensku dosiahnuť práve vďaka existencii ANTIPLAGu, ktorý tvorí Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov pre slovenské vysoké školy," hodnotí ministerstvo školstva.

Systém je prevádzkovaný v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI).

Systém na odhaľovanie plagiátov kontroluje originalitu vysokoškolských záverečných prác prichádzajúcich do CRZP, v ktorom sa sústreďuje päť druhov prác - bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné.

Originalita každej práce sa porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj ďalšími dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov. Výstupom je protokol o kontrole originality.

"Rozhodnutie o tom, či daný prípad je plagiátorstvom, alebo nie, je úlohou školiteľa a skúšobnej komisie," dodáva rezort školstva.

