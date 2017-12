Čaplovič dohadzuje nákup tabletov Samsungu, tvrdí SaS

Liberáli tvrdia, že ministerstvo zadalo pri projekte konkrétny typ procesoru a žiadajú odvolanie ministra.

14. jan 2014 o 16:39 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer).

Jedným z dôvodov je, že pri dodávaní tabletov do škôl rezort školstva uprednostnil konkrétneho výrobcu procesorov, na čo na utorkovej tlačovej konferencii upozornil poslanec za SaS Martin Poliačik.

V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva by mali základné a stredné školy dostať 22-tisíc tabletov a interaktívne tabule.

Z eurofondov na to pôjde 46 miliónov eur. Zmluvu podpísalo ministerstvo ešte v novembri 2013.

Obávajú sa, že Brusel tablety nepreplatí

Poliačik hovorí, že v tabuľke v čiastkovej štúdii uskutočniteľnosti k projektu, ktorá popisuje, čo sa má v projekte nakupovať, je pri tabletoch uvedený konkrétny typ procesoru.

„Tento konkrétny typ procesoru sa dodáva na konkrétne zariadenia, je to komerčný názov konkrétneho procesoru, ktorý automaticky bez akéhokoľvek odôvodnenia vylučuje veľké množstvo zariadení z tejto súťaže. Je to procesor, ktorý vyrába firma Samsung a takisto tablety, ktoré boli vysúťažené a budú dodávané do škôl, sú od firmy Samsung,“ povedal.

Podľa neho je to to isté, ako keby niekto vyhlásil verejnú súťaž na nákup automobilov a do podmienok pre túto súťaž by napísal, že chce kúpiť akékoľvek auto, ale musí mať motor Volkswagen.

Poliačik sa obáva toho, že nám Únia tablety nepreplatí.

V rezorte tvrdia, že nediskriminovali

Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák na vyhlásenia SaS reagoval s tým, že súťaž bola čistá a SaS buď nerozumie, alebo vedome klame.

"Súťaž ako celok bola posudzovaná formou ex-ante kontroly verejného obstarávania zo strany Riadiaceho organu Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Teda jej parametre boli posúdené pred jej spustením," povedal hovorca.

Tvrdí, že tým rezort predišiel prípadným problémom s Európskou úniou.

"Na základe tejto kontroly boli špecifikované podmienky súťaže vrátane technických špecifikácii súťažených zariadení, teda aj tabletov a to tak, aby boli nediskriminačné," dodal.

V rámci tendra bola podľa Kaliňáka umožnená aj iná konfigurácia procesora, a to konkrétne aj dvojjadrové typy.

"Nie je teda možné hovoriť o diskriminácii. Takéto procesory obsahujú všetky tablety na trhu. V rámci tendra sa neuvádza žiadny konkrétny typ procesora," podčiarkol.

Tablety, ktoré dostanú školy, sú prevádzkované na platforme Android. "Bolo možné zvoliť aj konfiguráciu na platforme Windows, nakoľko v oboch prípadoch ide o otvorené platformy. Ponúkané riešenie na uvedenej platforme umožňuje otvárať a zdieľať obsah vytvorený na platforme MS Windows. Zároveň umožňuje prenos súborov medzi zariadeniami," doplnil Kaliňák.

Kritizujú ho aj za maturitu či CVČ

Poslanci SaS kritizovali ministra školstva za viaceré kroky.

Podľa podpredsedu strany Ľubomíra Galka Čaplovič zakázal niektorým žiakom hlásiť sa na gymnáziá pre priemer známok a zakázal nahradiť maturitu z cudzieho jazyka medzinárodným certifikátom.

Chce tiež podľa neho obmedziť financovanie súkromných škôl a obmedzil deťom prístup k voľnočasovým aktivitám zmenou spôsobu financovania centier voľného času.