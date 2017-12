Kňažko: Harabina by som za šéfa Najvyššieho súdu nevymenoval

Milano Kňažko hodnotil stav republiky, počúvali ho aj Martin Bútora, Tomáš Galbavý či Jozef Kollár z Novy.

14. jan 2014 o 19:30 Dušan Mikušovič, Dušan Mikušovič a tasr

BRATISLAVA. „Už v tejto chvíli môžem vyhlásiť, že v žiadnom prípade nevymenujem do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina,“ oznámil v utorok Milan Kňažko, ktorý v bratislavskom Primaciálnom paláci predniesol vlastnú správu o stave republiky.

Do Zrkadlovej sály si ju prišlo vypočuť niekoľko desiatok ľudí, ktorých privítal Milan Lasica.

„Ak sa pán Kňažko chce uchádzať o prezidentský post, iste nečakáte, že budem proti,“ povedal.

„Myslím si, že keby sa Milan stal prezidentom, vedúcu úlohu strany by tak ako pred dvadsiatimi rokmi opäť zrušil alebo aspoň rozrušil, lebo je to treba,“ dodala herečka Emília Vášáryová.

V sále sedeli aj odídenci z SaS okolo Jozefa Kollára (dnes Nova), bývalý prezidentský kandidát Martin Bútora či neúspešný uchádzač o župana Tomáš Galbavý.

Ako Gašparovič

Kňažko sa pri postoji k Harabinovi oprel o stanovisko Ústavného súdu, ktorý Ivanovi Gašparovičovi umožnil nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Toto právo by chcel využívať ako prezident aj on, a to aj pri vymenovaní ďalších vysokých funkcionárov, rektorov či profesorov.

„Nevymenujem za profesora v odbore elektroenergetiky docenta, ktorý sa zaoberal iba makromolekulárnou chémiou, len preto, lebo je to člen vlády,“ povedal v narážke na profesúru Ľubomíra Jahnátka zo Smeru.

Rukojemníci

Kňažko ocenil slovenskú diplomaciu, z ktorej úspechov si však podľa neho premiér Robert Fico robí lacný marketing.

„Ak diplomacia zabezpečí prepustenie slovenských občanov z iránskej väznice, tak to určite nebolo zadarmo. O to viac je odpudzujúce, keď to využije predseda vlády na svoju dramatickú sebaprezentáciu.“

V prejave sa zastal ombudsmanky Jany Dubovcovej v jej spore s premiérom.

Viackrát pochválil vládu Ivetu Radičovej, napríklad za projekt otvoreného vládnutia či budovanie hrádzok proti povodniam.

Povedal, že by ako prezident nepodpísal žiadny zákon, ktorý by zvyšoval dane.